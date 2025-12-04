Descubre el synthwave de NAVAZO

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El músico y realizador madrileño NAVAZO debutaba hace un par de años con la canción «Luciferina» y ahora presenta “Presa”, adelanto del que será su primer disco en solitario.

En este nuevo single expande su identidad sonora hacia un territorio donde conviven la synthwave oscura, los impulsos post-punk y una narrativa cargada de simbolismo. La canción aborda temas como el aislamiento, la fragilidad emocional y la resistencia íntima, apoyándose en percusión analógica, capas de sintetizadores y una producción que oscila entre lo crudo y lo ritual.

Tras su etapa con Nancy Hole, con la que obtuvo notable visibilidad en la escena independiente, NAVAZO se adentra ahora en un camino más personal y expresivo. Este giro hacia un lenguaje visual delicado, oscuro y de tintes lynchianos refuerza su posición como una de las propuestas más singulares dentro de la escena oscura hispana.

“Presa” se acompaña de un videoclip dirigido por el propio artista.

Escucha ‘PRESA’ de Navazo