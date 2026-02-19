Descubre las nuevas canciones de Laura Katze

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Laura Katze ha publicado “Joan”, su nuevo single. La canción refuerza la línea intimista que la artista viene desarrollando desde sus primeros lanzamientos y convierte una escena cotidiana como el alguien relatando la trama completa de El Señor de los Anillos para ayudar a dormir, en metáfora del enamoramiento.

Compuesta por la propia Katze y producida por Harto Rodríguez, “Joan” apuesta por una instrumentación sobria y una narrativa en primera persona cargada de detalles concretos: recuerdos académicos, intentos fallidos de conexión cultural o decisiones prácticas que revelan trasfondo emocional.

En lo estilístico, su escritura confesional la sitúa en una tradición próxima a autoras como Fiona Apple o Lana Del Rey, como una de las voces emergentes más personales, que se desenvuelve en un personal pop creado en El Royale, la casa-estudio donde Teo Planell, Roy Borland, TRISTÁN!, Azuleja o la propia están montando algo que cada vez toma más forma de escena.

«Joan» llega unas semanas después de «Un año dormida», un tema compesto durante un año en que la depresión convirtió su cama en el único territorio habitable. Cuanto menos tiempo pasaba despierta, más aparecía el subconsciente y las temáticas que construyen el tema: delfines en piscinas públicas, apariciones de Fiona Apple, sirenas plateadas, un árbol enfermo, una conversación con Zac Efron en los ensayos de High School Musical…

Escucha ‘Joan’ y ‘Un año dormida’ de Laura Katze

Próximos conciertos

Laura Katze estará presentando estas canciones el viernes 24 de abril en el Little Grande Festival (Las Matas, Madrid).