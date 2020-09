Didirri adelanta otra canción de su nuevo EP

Didirri ha publicado la canción “Loose Belt Drive”, segundo single de adelanto de su próximo EP, “Sold For Sale”, que sale el 25 de septiembre. Una composición que se acerca al dream pop flotante y en cuya enigmática letra se escuchan frases como esta: “Soy un niño con el cerebro lavado, si vuelvo a casa el Vaticano no me aceptará cuando lo intente”.

En este sentido, y sobre el momento en que creó esta canción, Didirri ha comentado: “En esa época tenía muchas reuniones de negocios, así que estaba haciendo comparaciones con la religión y la industria de la música, con el atractivo del dinero enfrentado al atractivo de hacer algo significativo. La mayoría de nosotros comenzamos con pasión por lo que hacemos, no con codicia. Sin embargo, parece que hay una cantidad obscena de riquezas en la cima de todo que puede impedir que veas lo que es importante”. A mediados de agosto vio la luz otro tema de su inminente EP, titulado “The Critic”. Os recordamos que, en paralelo al lanzamiento de “Sold For Sale”, Didirri también ha anunciado una gira mundial virtual, con una serie de conciertos íntimos diseñados especialmente para sus fans. La cita de ese tour con Europa será el sábado 19 de septiembre.