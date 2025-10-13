Doja Cat – Vie (Kemosabe/RCA)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

A la californiana Doja Cat le gusta jugar al despiste con su fandom. Por un lado es capaz de ser la mujer más macarra contestando a un fan que la asaltó por la calle, la besó, y lo viralizó mediante un video en su cuenta en redes, para después beefearlo por la plataforma X llamándolo baboso sin derecho a asediarla en mitad de la calle para firmarle una camiseta; y la otra cara de la moneda es la artista que es capaz de azucarar su discurso musical con su nuevo disco Vie (Kemosabe/RCA, 2025) en el que narra sus vaivenes amorosos aunque sin dejar de ligar mensajes repletos de vitriolo como este dardo “Y tengo demasiada tolerancia / Eres fea y hermosa como la mierda / Y si tuviera más sentido común / Entonces cogería mi coche y me iría / Y tengo demasiada tolerancia / Eres fea y hermosa como la mierda” que aparece en la canción “AAAHH MEN!” (vamos, más explícito el título imposible).

Para su quinto elepé la rapera ha querido acicalar unas canciones en aras de hallar a la artista más provocativa, junto a la que es capaz de cantar hits de combustión instantánea. Una de las soluciones para lograr esto es contratar al Steve Albini de la era TikTok, Jack Antonoff. Juntos han conseguido crear una sinergia estupenda que se nota en unas piezas cuyo sonido es todo sensualidad y dinamismo.

Sin lugar a dudas titular el disco así le viene como anillo al dedo. La vida fluye entre estos surcos en todo su caudaloso devenir, con sus idas y venidas, con toda la complejidad de ser una mujer negra en la industria del mainstream norteamericano en la que reina las soluciones sonoras más plúmbeas y los versos más azucarados posibles. La pista de baile le pertenece a ella, y sólo hay que pulsar el play y bailar al son de “Cards”, y esa producción tan Jimmy Jam y Terry Lewis: percusiones marciales, bajos saturados y estribillos que te llevan en volandas a la bola de espejos. El pop superlativo de “Jealous Type” nos arrastra de nuevo hacia ritmos centelleantes con unos arreglos de sintetizador estupendos; sonido downtempo insufla ingravidez a “Couples Therapy”, mientras que en “Stranger” un saxo nos transporta a los ochenta, y la melodía se acerca a las de Taylor Swift aunque Doja Cat se la lleva con soltura a su terreno.

La mencionada “AAAHH MEN!” es una maravilla en donde colisionan los Chic y la banda sonora de Knight Rider, y SZA se une a la fiesta poniendo voces en “Take Me Dancing”, un tema de R&B que es todo fibra. Los primeros amores son abordados en “Silly! Fun!” con letras rapeadas con determinación; “Make Me Up” tira de unos lujuriosos arreglos mientras entona frases como «¿Necesitas a alguien? ¿Quién no necesita a nadie? ¿Necesitas este cuerpo? Casi no te veo, así que me voy de la fiesta y te traeré chocolate», y termina este notable disco con “Come Back”, otro tema de amor y sus consecuencias con baterías programadas y saxos difuminados que recuerdan a las All Saints.

Escucha Doja Cat – Vie

