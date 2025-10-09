Lo último:
Doves muestran la canción inédita de su recopilatorio

Redacción MZK

Como ya hemos anunciado, Doves celebrará tres décadas de música este otoño con el lanzamiento de un nuevo álbum recopilatorio, So, Here We Are: Best Of Doves, que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre de 2025 a través de EMI North.

La primera recopilación de este tipo recorre su trayectoria de 27 años, desde el EP debut Cedar en noviembre de 1998 hasta su más reciente trabajo, de este mismo año, Constelations Of The Lonely.

Here We Are: Best Of Doves llega en vinilo doble, incluyendo versiones estándar en negro y en color para coleccionistas, además de las esperadas exclusivas en tiendas de discos. Las ediciones en CD también incluirán una opción de empaquetado alternativo de lujo, solo para fans.

Además de sus grandes clásicos, la compilación incluye el tema «Spirit Of Your Friend», grabado en 2008 para las sesiones de Kingdom of Rust y originalmente titulado «Eastern Roll». También incluye «Darker», que se publica en vinilo por primera vez en más de 25 años.

Ya puedes escuchar «Spirit Of Your Friend»:

 

Estas son las canciones de ‘Here We Are: Best Of Doves’

  1. Black And White Town
  2. Pounding
  3. Snowden
  4. Cold Dreaming
  5. Catch The Sun
  6. Broken Eyes
  7. Kingdom Of Rust
  8. Darker
  9. There Goes The Fear
  10. Renegade
  11. Prisoners
  12. Here It Comes
  13. Carousels
  14. Caught By The River
  15. Walk In Fire
  16. Lean Into The Wind
  17. Spirit Of Your Friend
  18. The Man Who Told Everything
  19. The Cedar Room

