Dreambeach Festival se traslada a la Costa del Sol

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Dreambeach Festival inicia una nueva etapa con el traslado de su 12ª edición a la Costa del Sol, adoptando además un nuevo formato de dos días que se celebrará el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto de 2026 en el Recinto Ferial de la Avenida Juan Carlos I de Vélez-Málaga.

Bajo la nueva denominación de Dreambeach Costa del Sol, el festival apuesta por un cambio de concepto y de ubicación, vinculado a una evolución artística y de producción que se apoyará en las marcas más potentes del circuito electrónico y en un line up renovado, con algunos de los proyectos más destacados de la escena nacional e internacional.

Tras doce años de trayectoria estrechamente ligada a la provincia de Almería —con nueve ediciones en Villaricos-Palomares y dos en El Toyo-Retamar—, Dreambeach agradece el recorrido compartido y afronta una nueva andadura respaldada por la experiencia acumulada y el éxito de su última edición en 2025, que reunió a más de 90.000 asistentes.

Dreambeach Costa del Sol se articulará en torno a cuatro escenarios independientes, una producción orientada a la comodidad del público y un cartel que promete grandes nombres internacionales, apoyo al talento local y numerosas sorpresas que se irán desvelando próximamente.