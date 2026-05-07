ORTIGA y Parquesvr comparten 'Tapuñalo'

ORTIGA y Parquesvr (disfruta nuestra reciente entrevista) unen fuerzas en “Tapuñalo”, un single que convierte la traición y el desahogo emocional en una explosiva cumbia villera de espíritu verbenero.

La canción, construida entre la ironía, la visceralidad y el ánimo revanchista, cuenta con la participación vocal de Javi Ferrara, que aporta nuevas barras a un tema concebido como un himno de despecho y ajuste de cuentas.

Al ritmo de una cumbia villera de acento gallego y verbenero, «Tapuñalo» une los universos tanto de ORTIGA (uno de los indiscutibles embajadores de los ritmos latinos en la escena alternativa estatal y gallega en particular) y Parquesvr, que más de una vez se han dejado querer por los ritmos latinos (desde «Pero» hasta «The Last of Us» o «Pasado de moda»); a la vez que firma un cruento manifiesto revanchista.

Escucha ‘Tapuñalo’ de ORTIGA y Parquesvr