Te presentamos el proyecto Chroma con su primer disco

Chroma es el proyecto de techno instrumental de Mariano Moreno, quien en 2010 ya lanzó un disco de synthpop con el grupo Logic. Además fue manager de Picassound, quienes también publicaron un álbum con un sello independiente.

Ahora ha arrancado este proyecto personal cuya música se mueve en la línea de propuestas como Orbital, Leftield o The Orb. Sus temas se basan en sonidos y programaciones electrónicas con un enfoque orientado al club.

El primer disco de Chroma se titula Diagnóstico y salió el pasado mes de febrero. El álbum ha sido compuesto y grabado en el estudio casero de su autor. Para la mezcla y producción ha contado con la ayuda del productor berlangalan.

Sobre Diagnóstico, su primer disco, nos comenta su autor que «Las canciones de mi primer lanzamiento como Chroma se fueron desarrollando como un hobby personal. Después de cerrar Logic, estuve 10 años sin contacto con la música. Un día, sentí la necesidad de ver como habían evolucionado los DAW y el mundo de los plugin en estos últimos años. Actualicé mi equipo un poco y me puse a trastear. Y fueron surgiendo temas, sin orden alguno y sin concepto de proyecto unitario. Solo inspirados en la música electrónica que me gustaba (Orbital, Underworld, The Orb, …)«.

A continuación puedes escuchar Diagnóstico, primer álbum de Chroma.