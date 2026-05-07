César Maltrago publica un nuevo sencillo, "Frío"

El músico y poeta César Maltrago, que el pasado 2025 publicó el álbum El Perverso Polimorfo, ha arrancado 2026 con nuevas canciones y varios proyectos. Por un lado, Compartiendo Encanto (César Maltrago, 2026) que abarcará diversas colaboraciones con artistas de renombre como Nacho Vegas. Por otro lado, César, afincado ya casi definitivamente en México, ha ido publicando algunas canciones que formarán parte de otro disco, Bestiario de Curiosidades.
La última de esas canciones es «Frío». Una canción en cuyo estilo y producción podemos encontrar ecos de Lou Reed y Thom Yorke. El tema incluye una colaboración de Lucía, una integrante de la Orquesta Filarmónica de Londres. «Frío» explora el umbral entre la vida y la muerte desde una perspectiva íntima, corporal y simbólica.