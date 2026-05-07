Kurt Vile comparte 'Zoom 97', segundo adelanto de su nuevo disco

Kurt Vile está de vuelta con Philadelphia’s Been Good to Me, su primer álbum en cuatro años, que se publicará el próximo 29 de mayo a través de Verve.

Un trabajo que ha contado con las colaboraciones de Ethan Buckler (Slint), Natalie Hoffman (Optic Sink) y Greg Cartwright (Oblivians), y fue grabado entre Athens, Memphis y Los Ángeles junto a su banda The Violators y el productor Rob Schnapf.

Tras la estupenda “Chance to Bleed” llega un nuevo adelanto, «Zoom 97» que abrirá el disco. Habla sobre Vile conduciendo por Filadelfia y reflexionando sobre su buena fortuna: «El amor verdadero es mi droga».

Como cuenta: «Esta fue la primera canción que surgió de este disco y supimos que era realmente especial, como si supiéramos que íbamos por el buen camino, ¿sabes?…

Y es un proyecto 100% de Filadelfia. Podría ponerme a recordar en voz alta, pero por ahora, vamos a guardarnos algo para nosotros mismos… «Súbete a mi coche… mi motor ruge, sí… zigzagueo… por Lincoln Drive, sí…»

Escucha ‘Zoom 97’ de Kurt Vile