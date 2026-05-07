Kurt Vile

Kurt Vile comparte 'Zoom 97', segundo adelanto de su nuevo disco

Kurt Vile está de vuelta con Philadelphia’s Been Good to Me, su primer álbum en cuatro años, que se publicará el próximo 29 de mayo a través de Verve.

Un trabajo que ha contado con las colaboraciones de Ethan Buckler (Slint), Natalie Hoffman (Optic Sink) y Greg Cartwright (Oblivians), y fue grabado entre Athens, Memphis y Los Ángeles junto a su banda The Violators y el productor Rob Schnapf.

Tras la estupenda “Chance to Bleed” llega un nuevo adelanto, «Zoom 97» que abrirá el disco. Habla sobre Vile conduciendo por Filadelfia y reflexionando sobre su buena fortuna: «El amor verdadero es mi droga».

Como cuenta: «Esta fue la primera canción que surgió de este disco y supimos que era realmente especial, como si supiéramos que íbamos por el buen camino, ¿sabes?…
Y es un proyecto 100% de Filadelfia. Podría ponerme a recordar en voz alta, pero por ahora, vamos a guardarnos algo para nosotros mismos… «Súbete a mi coche… mi motor ruge, sí… zigzagueo… por Lincoln Drive, sí…»

Escucha ‘Zoom 97’ de Kurt Vile

Kurt Vile
8 de abril de 2026
Kurt Vile tendrá nuevo disco en mayo
Kurt Vile
9 de diciembre de 2024
Kurt Vile versiona a Bob Dylan en 'Must Be Santa'
Kurt Vile
7 de marzo de 2022
Kurt Vile adelanta el segundo tema de su esperado nuevo álbum
Kurt Vile
16 de febrero de 2022
Kurt Vile anuncia nuevo disco para abril
kurt vile
25 de septiembre de 2020
Kurt Vile comparte canción con el fallecido John Prine
kurt-vile
26 de octubre de 2018
Kurt Vile - Bottle It In (Matador/Popstock!)
Kurt Vile
24 de octubre de 2018
Kurt Vile and The Violators (Sala Apolo) Barcelona 22/10/18
kurt vile
8 de octubre de 2018
Disfruta de Kurt Vile & The Violators interpretando nuevos temas
ortiga
7 de mayo de 2026
ORTIGA y Parquesvr comparten 'Tapuñalo'
Kurt Vile
7 de mayo de 2026
Kurt Vile comparte 'Zoom 97', segundo adelanto de su nuevo disco
La Habitación Roja
7 de mayo de 2026
La Habitación Roja reinterpreta 'Volver a casa' por el 30 aniversario del grupo
Chroma
7 de mayo de 2026
Te presentamos el proyecto Chroma con su primer disco
César Maltrago
7 de mayo de 2026
César Maltrago publica un nuevo sencillo, "Frío"
L’Orchestre d’Hommes-Orchestres
6 de mayo de 2026
L’Orchestre d’Hommes-Orchestres en Málaga y Granada reinterpretando a Tom Waits
la playlist emergente de la semana
6 de mayo de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
The Rolling Stones
6 de mayo de 2026
The Rolling Stones anuncian nuevo disco con las colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith y más
caramelo de limon
6 de mayo de 2026
Caramelo de Limón: Despidiendo a Edwyn
Prestoso
5 de mayo de 2026
Prestoso anuncia su cartel por días
Arcade Fire
5 de mayo de 2026
Arcade Fire comparten la versión ambient de 'Pink Elephant'
Molly Dick foto
5 de mayo de 2026
Descubre a Molly Dyck, que actuarán este viernes en Madrid
TIENDA