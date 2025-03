Eagles of Death Metal anuncian fechas para su visita de junio

Los californianos Eagles of Death Metal vuelven a España con dos fechas confirmadas para el próximo mes de junio, en una gira organizada por Route Resurrection.

La banda liderada por Jesse Hughes y estrechamente vinculada a Josh Homme (Queens of the Stone Age), aunque este último no suele acompañarlos en directo, ofrecerá dos únicas descargas de su característico “desert boogie rock”, esa mezcla entre garage, blues sucio y rock de carretera, con su humor ácido de siempre.

Eagles of Death Metal llevan desde finales de los noventa metidos en la carretera, con un directo que siempre huele a cerveza y a sudor del bueno. Tras superar más un bache – incluyendo el trágico atentado de la sala francesa Bataclan en 2015 – la banda ha seguido girando, atravesando cambios de formación, pero con energías renovadas.

Después de unos años algo más calmados a nivel discográfico, su último trabajo fue el peculiar EODM Presents Boots Electric Performing the Best Songs We Never Wrote (2019), un disco de versiones donde Hughes se suelta la melena (más todavía) para reinterpretar a su manera temas de artistas a los que admiran, como: AC/DC, David Bowie, Kiss o incluso George Michael.

Aunque no han anunciado aún nuevo álbum, todo apunta a que el grupo está con nuevo material y estas fechas podrían ser una oportunidad para escuchar algún adelanto. Eso sí, el grueso del repertorio será esa ristra de himnos sucios que los ha convertido en una banda de culto

Las fechas son estas:

24 de junio – Razzmatazz. Barcelona

27 de junio – Mon Live. Madrid

Entradas aquí