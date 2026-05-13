El concierto de Kanye West en Madrid podría cancelarse. El ministro Urtasun lo está estudiando

Kanye West, actualmente conocido como Ye, podría no actuar en Madrid –tiene una actuación programada en el estadio Metropolitano para el 30 de julio- y seguir la oleada de cancelaciones forzadas en varios países de Europa.

Recordemos que en Reino Unido, las autoridades denegaron al artista ahora llamado Ye, el permiso de entrada al país alegando razones de “bien común”, lo que provocó la cancelación de su actuación en el Wireless Festival de Londres y contó con el respaldo del primer ministro Keir Starmer.

En Polonia se suspendió su concierto previsto en Chorzów por decisión conjunta del Ministerio de Cultura y el Estadio de Silesia; en Francia se estudiaron vías legales para bloquear otra actuación en Marsella, finalmente aplazada; y en Suiza el FC Basilea rechazó albergar uno de sus espectáculos por sus declaraciones antisemitas.

Las disculpas de Kanye West

Recordemos que a principios de año Kanye West, publicó una disculpa pública a página completa en la edición impresa del Wall Street Journal bajo el título «A quienes he herido», en la que pedía perdón por sus comentarios y gestos antisemitas de los últimos años.

En la carta, el artista atribuye ese comportamiento a un episodio maníaco prolongado asociado a un trastorno bipolar tipo 1, que relaciona con una lesión cerebral sufrida en un accidente de tráfico hace veinticinco años. West reconoce haber recurrido conscientemente a símbolos de odio como la esvástica -llegando incluso a comercializar camisetas con ella– y admite que nada justifica sus actos: “No soy nazi ni antisemita, amo a los judíos”, afirma, describiendo ese periodo como una etapa de conducta psicótica, paranoide e impulsiva que, según él, llegó a poner en riesgo su propia vida.

Recordemos que en los últimos años acumuló buen número de declaraciones antisemitas, elogios a Adolf Hitler y mensajes racistas en redes sociales, lo que provocó un rechazo generalizado y consecuencias económicas, como la ruptura en 2022 de su histórica alianza con Adidas u otras como Gap y Balenciaga, además del desplome de la marca Yeezy.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha comentado desde Bruselas que el Gobierno está «analizando la situación» respecto a la actuación del rapero, programada para el 30 de julio en Madrid.

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