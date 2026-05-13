Morrissey rinde tributo a Ramones: «Una combinación IMPOSIBLE de encontrar en las bandas de 2026»

La conocida afición de Morrissey por Ramones viene de largo, en 2014 fue el encargado de elaborar un recopilatorio del cuarteto de Queens y ha versionado algunas de sus canciones.

Hace unos días se cumplían 50 años del debut de los míticos pioneros del punk (consulta aquí nuestro especial) y el cantante de Manchester les rindió tributo a través de su página web:

¿De verdad puede haber llegado ya el momento de una conmemoración de los 50 años?

Con un gasto desmesurado para mis posibilidades, compré este LP de importación en 1976, lo escuché una vez y me dieron ganas de vomitar: dieciséis canciones torpes y deslucidas. Tan impulsivo entonces como ahora, envié antes de que anocheciera una crítica furibunda a Melody Maker. En aquellos tiempos de diligencias y carretas, una carta tardaba dos semanas en llegar y otras dos en aparecer impresa para mi vergüenza. Para entonces, ya me había enamorado profundamente de los Ramones. Al nacer me llamaba Steven, pero de niño no podía pronunciar mi propio nombre y solo balbuceaba “Dee Dee”, así que durante mis primeros años me llamaron Dee Dee. Ya ven la conexión con los Ramones. Ojalá mis padres hubieran seguido llamándome Dee Dee. Ahora ya es demasiado tarde.

En 1976 no solo frecuentaba CBGB, sino que después vería a los Ramones en su primera visita a Manchester, el 22 de mayo de 1977 (¡yiiija!). El público fue a burlarse y terminó llorando. Joey era el hombre más divertido del mundo; la guitarra insoportablemente atronadora de Johnny era indispensable para los sádicos; Dee Dee al bajo tenía fama de ex prostituto callejero, y Tommy a la batería era el más bajo y, por tanto, el más duro: todas las credenciales imaginables. Fue un triunfo glorioso de la falta de refinamiento. Los Ramones salían al escenario como una lluvia de balas… canciones cortas sobre gente aburrida… casi demasiado rápidas para poder atraparlas.

Imaginen que el Correcaminos de los dibujos animados hubiera grabado un disco: ESO es el primer LP de los Ramones. En 1976 nadie en su sano juicio habría intentado algo así, que es precisamente lo que siempre acabamos diciendo de los gestos geniales. Las canciones eran brutalmente cortas. La banda parecía vivir de subsidios —y eso, para mí, tenía aspecto de éxito—. No tenían ninguna técnica apreciable y, aun así… ¡espera!… venían del distrito de los nudillos de Nueva York… valientes del Bowery creando su propio lenguaje lírico; las únicas comparaciones válidas eran George Gershwin y Ira Gershwin, o Carole King y Gerry Goffin. Involuntariamente encantadores, los Ramones eran misterio y peligro: una combinación IMPOSIBLE de encontrar en las bandas de 2026.

En 1986 me invitaron a conocer a los Ramones. Me advirtieron de que estaban “muy bien surtidos de sustancias”, y por eso rechacé la invitación. Qué idiota, qué idiota fui. Veintiséis años, torpe y tímido.

Nunca he dejado de escuchar el primer álbum de los Ramones. Lo amo todavía más a medida que los años se escurren.

Cincuenta años después, y con todos los Ramones reducidos a urnas funerarias, ahora tenemos una escena musical ferozmente regulada a la que le resulta imposible importar menos. Estamos atrapados con la censura jubilosa de los críticos culturales de The Guardian, que desean la muerte instantánea de cualquier artista musical que intente expresar algo más complejo que un pato de plástico flotando en una bañera.

¿De verdad creen que saldremos adelante?

Próximos conciertos de Morrissey

SÁBADO 25 DE JULIO – BARCELONA (POBLE ESPANYOL – BARTS FESTIVAL)

MIÉRCOLES 29 DE JULIO – MADRID (MOVISTAR ARENA)

Puedes comprar tus entradas en la página web de Primavera Sound.