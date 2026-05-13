Los premios Rock Villa de Madrid 2026 contarán con Dear Joanne, Jike, Dura Calá, Carmen Lillo y Catuxa Salom

Los XLVI Premios Rock Villa de Madrid ya tienen finalistas. Dear Joanne, Jike, Dura Calá, Carmen Lillo y Catuxa Salom actuarán el próximo 15 de mayo en los jardines de Las Vistillas dentro de la programación de las Fiestas de San Isidro 2026.

La final recupera el formato competitivo original del histórico certamen, que este año reunió cerca de 800 inscripciones, y contará además con Camellos como artista invitado.

Entre los proyectos seleccionados conviven propuestas muy distintas: el punk y power pop descarado de Dear Joanne; el rock generacional e irónico de Jike; la mezcla de groove, electrónica y pop alternativo de Dura Calá; la fusión de jazz, electrónica y ritmos urbanos de Carmen Lillo y el cruce entre folclore gallego, ritmos indígenas argentinos y electrónica contemporánea de Catuxa Salom.

El Ayuntamiento de Madrid mantiene la dotación de 11.000 euros en premios para los Rock Villa de Madrid: 6.000 para el primer premio, 3.000 para el segundo, 1.000 para el tercero y dos accésits de 500 euros. Además, los artistas participantes podrán optar a otros dos galardones: el Premio Radio 3 que consiste en grabar Los Conciertos de Radio 3 y el Premio AIE al mejor intérprete, que permitirá al ganador participar en el primer ciclo de AIEnRuta Artistas 2027.