Bloc Party

Bloc Party avanzan el que será su séptimo disco, producido por Trevor Horn

Bloc Party han anunciado el que será su séptimo disco, Anatomy Of A Brief Romance, un trabajo que describen como el más personal de su carrera y que se publicará el próximo 11 de septiembre

El sucesor de Alpha Games (2022), se plantea como el retrato cronológico de una relación amorosa, desde las primeras miradas hasta la ruptura definitiva. Producido por Trevor Horn (Pet Shop Boys), el álbum se desarrolla a lo largo de 14 canciones y adopta un tono casi memorialístico centrado en las experiencias vitales de Kele Okereke.

Como cuenta: “Cada letra que escuchan en este disco se basa en algo que me sucedió de verdad. Tenía que contar la historia, de principio a fin”, dijo, explicando que la escribió después de separarse del padre de sus hijos tras más de una década, y de conocer inesperadamente a alguien y volver a enamorarse.

Cada letra que escuchan en este disco es una historia real. Que surgiera este romance, que surgiera algo nuevo, me ayudó a mantener la cordura en un momento muy oscuro. Me siento menos mojigato con respecto al sexo, la conexión y la intimidad.

Coincidiendo con su anuncio llega el primer single del disco, «Coming On Strong».

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