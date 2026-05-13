La PlayList Emergente de la Semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de 21:12, La Jvnta, Oriana Gidi, Massimo Cambiano, Nuevos Mundos, Naly y Mabel VP.

21:12 – No será por no pedir

21:12 es el proyecto musical autogestionado del granadino José Martín, quien lanzó ahora hace un año su EP debut Rompo Cosas de Pensarlas Tanto. En su música combina sus raíces andaluzas con una electrónica oscura y minimalista. Su último sencillo se titula «No será por no pedir», una canción sobre el deseo insatisfecho de amar.

La Jvnta – Nomeolvides

La Jvnta no es un grupo nuevo, pero vuelve totalmente reinventado: cambia de formación (con una violinista al frente), de ubicación (ahora están en Sevilla y de sello (han fichado por Calaverita Records). Así, su nuevo sencillo «Nomeolvides» puede considerarse también un nuevo inicio, esta vez con un estilo más accesible donde a su post punk «neomudéjar» añaden otras referencias como Pony Bravo o Radio Futura.

Oriana Gidi – Madriguera

Oriana Gidi es una cantante, compositora y productora mexicana. Hasta la fecha ha publicado dos discos autoproducidos, y ha actuado en lugares como París o California. Hace unas semanas lanzó un nuevo sencillo titulado «Madriguera». Una canción de aires oníricos y teatrales soportada por la voz, el piano y el añadido de algunos arreglos.

Massimo Cambiano – Sunray (Pop rework)

Massimo Cambiano es un dúo formado por dos amigos que se conocieron en Lancashire, pero que ahora trabajan a distancia entre Galicia y el Reino Unido. De ellos te hablamos ya en nuestra PlayList Emergente hace aproximadamente un año. Hoy vuelven a nuestra lista con «Sunray (Pop rework)», una revisión de su canción «Sunray» que bebe del indie de los 2000, el jungle de los 90, el pop de los 80 y los excesos de los 70.

Nuevos Mundos – Este invierno

Nuevos Mundos es un grupo formado durante la pandemia que publicó su primer EP en 2022 y su primer álbum en 2025. Poco antes pasaron por nuestra PlayList Emergente para presentarnos uno de sus anticipos. Actualmente se encuentran preparando un nuevo disco, y de nuevo aparecen en nuestra lista con uno de sus avances, «Este invierno». Una canción en la que colabora Gato, de 107 Faunos.

Naly – Tic tac

Naly es una artista de origen boliviano que se mudó a España con 7 años, se estableció en Bilbao y ahora reside en Madrid. Tras empezar a publicar de forma profesional después de la pandemia, en los últimos años ha explorado los diferentes estilos que conviven en lo que llamamos música urbana. En su último sencillo, «Tic tac», se acerca al funk brasileño con la colaboración de Prodbyenzo.

Mabel VP – Trinitarias de color

Mabel VP es una artista multidisciplinaria criada entre el Bronx y la República Dominicana. Su música fusiona mambo y R&B con algunas influencias experimentales. Con «Trinitarias de color», una canción que nace de la pérdida de su hermano menor, profundiza en su universo emocional para ofrecer una oda al duelo, la memoria y el amor que permanece.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify

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