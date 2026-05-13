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Primavera Pro anuncia su programación

El encuentro profesional de Primavera Pro 2026 ha presentado la programación completa de su 17ª edición, que se celebrará del 3 al 5 de junio en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona coincidiendo con Primavera Sound Barcelona 2026.

El evento reunirá a más de un centenar de participantes internacionales entre conferencias, workshops, showcases y sesiones de networking, con nombres destacados como Ninajirachi, Fcukers, Raquel Berrios, Nasra Artan, Alejandro Pabon o Min Yoo. La programación abordará cuestiones como la nueva economía musical, las relaciones entre artistas y público, los modelos de directo contemporáneos o el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de derechos y licencias.

Entre los ejes principales del programa destacan las conversaciones sobre el fenómeno global de Bad Bunny y las nuevas producciones masivas vinculadas a su residencia en Puerto Rico, así como debates sobre identidades culturales, fandoms y globalización creativa. También tendrán protagonismo la composición musical y los procesos colaborativos internacionales con iniciativas como #FollowTheSong, impulsada junto a Sony Music Publishing y la Fundación SGAE.

Además, Primavera Pro volverá a poner el foco en la sincronización audiovisual y los desafíos de la industria independiente ante la saturación de contenido generado por IA, el fraude en el streaming y las tensiones derivadas de las grandes operaciones empresariales del sector musical.

Más información en su web.

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