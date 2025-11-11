El dúo chileno Marineros visita España por primera vez

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Marineros es un dúo chileno integrado por Soledad Puentes y Cer . Desde que debutaron hace 10 años con el disco O Marineros se han consolidado como una de las propuestas más influyentes del pop alternativo chileno, destacando por su sonido etéreo, letras introspectivas y una puesta en escena envolvente. Posteriormente, en 2023, lanzaron un segundo álbum titulado Al Calor De Un Sol Que Acaba De Morir.

Tras una serie de shows en su país y el lanzamiento de su nuevo single, «Lo que siento», Marineros nos visitará en los próximos días con su nueva formación en formato banda. Será la primera vez que pisen los escenarios españoles. El recorrido incluirá una presentación en el festival Monkey Week, en Cádiz, el 21 de noviembre. Previo a esto, estarán en Barcelona con un concierto en sala Jamboree el 19 de noviembre y posteriormente, el 23 de noviembre en Café Berlín en Madrid, para cerrar el 28 en el Centro Excursionista de Valencia. Los conciertos de Madrid y Barcelona forman parte del Ciclo BaCáN 2025 y son patrocinados por la Embajada de Chile en España y la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile.

Marineros continúa expandiendo su universo musical. Con esta gira, el proyecto marca un nuevo hito en su trayectoria, dando inicio a una etapa internacional que refuerza los lazos entre la escena chilena y la española.

(Foto: Camila Valdés)