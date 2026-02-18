El dúo francés Chevreuil vuelve con nuevo álbum y avanza un sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El dúo de rock francés Chevreuil, formado en 1998 por Julien F. y Tony C., Chevreuil, anuncia su regreso después de 20 años con un disco titulado Stadium. Se trata de un álbum doble que se lanzará el 24 de abril de 2026 a través del sello Computer Students. Al mismo tiempo han publicado el primer sencillo, «Tartarus». Una canción que llega acompañada de un vídeo creado por el artista y diseñador neerlandés Bas Mantel.

En Stadium, grabado en enero de 2025, el dúo mantiene sus principios básicos aunque amplía su paleta sonora con una guitarra reconfigurada que genera texturas electrónicas. El sencillo «Tartarus» ejemplifica perfectamente esta evolución, entrelazando el sonido de la guitarra de manera sutil y progresiva con una potente pero minimalista batería.

El video de «Tartarus», en formato stop-motion, está compuesto de imágenes en blanco y negro reeditadas a partir de materiales de archivo y collages analógicos y digitales. Las imágenes crean un universo magnético y cósmico que interactúa estrechamente con la estructura sonora de la canción.

A continuación puedes ver el vídeo «Tartarus», el single de regreso de los franceses Chevreuil.

Stadium, su nuevo álbum, está ya disponible para reserva en este enlace.

(Foto: Alessio Federico)