El Festival Generación Pop regresa con Azuleja, Las Dianas, Las Nietas de Charli y más

El Festival Generación Pop 2025 regresa al Centro Juvenil Ouka Leele con dos días dedicados a la música, el cine, el cómic y la poesía, consolidándose como una cita cultural clave en Arganzuela. Con entrada gratuita hasta completar aforo, el encuentro combina disciplinas y generaciones, dando espacio a propuestas jóvenes y a expresiones creativas que orbitan en torno al imaginario pop.

La jornada del viernes 28 arranca a las 18:00 h con la inauguración de la exposición de Sol Doura y la presentación de su poemario, una obra que fusiona palabra e imagen. A las 19:00 h se celebrará el Concurso de Cortos Generación Pop, dedicado a creadores emergentes, y a las 20:00 h llegará el concierto de Azuleja, figura ascendente del pop alternativo madrileño. El día se cerrará a las 21:00 h con un Audiofórum y concierto de Las Nietas de Charli, que combinarán actuación y conversación sobre su trayectoria e influencias desde una perspectiva feminista.

La segunda jornada arrancará con una actuación infantil, la proyección de Óperas Primas y los conciertos de Análisis y Las Dianas.

Toma nota de la programación del Festival Generación Pop 2025

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

18:00 h – Inauguración de la exposición de Sol Doura y presentación de su poemario.

19:00 h – Concurso de Cortos Generación Pop.

20:00 h – Concierto: Azuleja.

21:00 h – Audiofórum y concierto: Las Nietas de Charli.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

17:00 h – Actuación infantil “Así Empezó…” (primeros éxitos de Beatles, Stones, etc.).

18:00 h – Proyección: Óperas Primas (Bayona, Cortés, Amenábar, Vigalondo, Coixet).

19:00 h – Charla “Cómic 2025” con David Galán Galindo e Íñigo Rodríguez.

20:00 h – Concierto: Análisis.

21:00 h – Audiofórum y concierto: Las Dianas.