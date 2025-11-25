El Festival Generación Pop regresa con Azuleja, Las Dianas, Las Nietas de Charli y más
El Festival Generación Pop 2025 regresa al Centro Juvenil Ouka Leele con dos días dedicados a la música, el cine, el cómic y la poesía, consolidándose como una cita cultural clave en Arganzuela. Con entrada gratuita hasta completar aforo, el encuentro combina disciplinas y generaciones, dando espacio a propuestas jóvenes y a expresiones creativas que orbitan en torno al imaginario pop.
La jornada del viernes 28 arranca a las 18:00 h con la inauguración de la exposición de Sol Doura y la presentación de su poemario, una obra que fusiona palabra e imagen. A las 19:00 h se celebrará el Concurso de Cortos Generación Pop, dedicado a creadores emergentes, y a las 20:00 h llegará el concierto de Azuleja, figura ascendente del pop alternativo madrileño. El día se cerrará a las 21:00 h con un Audiofórum y concierto de Las Nietas de Charli, que combinarán actuación y conversación sobre su trayectoria e influencias desde una perspectiva feminista.
La segunda jornada arrancará con una actuación infantil, la proyección de Óperas Primas y los conciertos de Análisis y Las Dianas.
Toma nota de la programación del Festival Generación Pop 2025
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
18:00 h – Inauguración de la exposición de Sol Doura y presentación de su poemario.
19:00 h – Concurso de Cortos Generación Pop.
20:00 h – Concierto: Azuleja.
21:00 h – Audiofórum y concierto: Las Nietas de Charli.
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
17:00 h – Actuación infantil “Así Empezó…” (primeros éxitos de Beatles, Stones, etc.).
18:00 h – Proyección: Óperas Primas (Bayona, Cortés, Amenábar, Vigalondo, Coixet).
19:00 h – Charla “Cómic 2025” con David Galán Galindo e Íñigo Rodríguez.
20:00 h – Concierto: Análisis.
21:00 h – Audiofórum y concierto: Las Dianas.