El maestro Plácido Domingo mantiene una intensa actividad artística en el cambio de año

El final de 2025 situó a Plácido Domingo en el centro de una sucesión de citas musicales que conectaron distintos países y públicos en apenas unos días. El punto de partida tuvo lugar en Suiza, dentro del Gstaad New Year Music Festival, una convocatoria que celebraba su vigésimo aniversario y que eligió este recital como uno de los momentos centrales de su programación conmemorativa. La velada del 29 de diciembre se integró así en un contexto cultural especialmente significativo para el festival y para sus asistentes.

El concierto se celebró en el coro de la iglesia de Saanen, un edificio histórico de 1604 cuyo entorno arquitectónico aportó una dimensión singular a la propuesta musical. Plácido Domingo participó como invitado de honor y ofreció un recital concebido para esta edición especial, ante un público compuesto por melómanos llegados de distintos puntos de Europa. Entre los asistentes se encontraba el rey Fouad II de Egipto y Sudán, cuya presencia reforzó el carácter institucional y excepcional del encuentro.

Desde el punto de vista interpretativo, Plácido Domingo compartió escenario con el pianista James Vaughan, cuyo acompañamiento estructuró el recital mediante un trabajo de apoyo constante y equilibrado. La participación de la soprano Christina Poulitsi amplió el registro vocal de la velada y aportó variedad al desarrollo del programa. El conjunto ofreció una experiencia continua que mantuvo la atención del público durante toda la actuación.



Plácido Domingo participa en la Gran Gala Solidaria de Zarzuela en Madrid

El 31 de diciembre, el recorrido adquirió un nuevo significado con el regreso a España. Tras aterrizar en Madrid procedente de Suiza, Plácido Domingo apareció de manera inesperada en la XXV Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo, celebrada en el Auditorio Nacional de Música a beneficio de Cáritas Española. La intervención generó una reacción inmediata del público, que recibió con entusiasmo su interpretación de Madrileña bonita. La presencia del artista se integró en una cita de marcado carácter solidario, donde la zarzuela actuó como nexo entre tradición musical y compromiso social.

La presentación de la noche estuvo a cargo de Antonio Vázquez Romero, quien contextualizó la participación de Plácido Domingo dentro del sentido benéfico del evento. Tras su intervención vocal, el artista se incorporó al encore final desde el podio, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de la UCAM. Dicho cierre combinó interpretación y dirección orquestal en un mismo gesto artístico, reforzando el clima de celebración compartida que marcó la gala.

Un regreso a Oviedo sitúa a Plácido Domingo en el centro de su tradición lírica

Oviedo se convirtió el 10 de enero en un punto de encuentro marcado por la expectación y la memoria musical compartida. En el Auditorio Príncipe Felipe, Plácido Domingo regresó a un escenario ligado a su trayectoria con un concierto que agotó localidades y reunió a un reparto concebido para el diálogo entre voces y orquesta. Junto a la soprano Sabina Puértolas y el tenor Ismael Jordi, la dirección de Óliver Díaz articuló un programa centrado en ópera y zarzuela que encontró una respuesta inmediata del público, reflejo de la tradición lírica que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

Durante los días previos a su actuación en Oviedo, Plácido Domingo aprovechó su estancia en Asturias para visitar el museo dedicado al piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, un gesto que reforzó su vínculo con la región y que fue compartido a través de sus canales oficiales. Tras el concierto, el artista expresó públicamente la emoción asociada a su regreso a la ciudad después de varios años y subrayó el papel que la ópera y la zarzuela ocupan dentro de la vida cultural ovetense, así como la respuesta del público asturiano, en una noche marcada por la conexión entre escenario y audiencia.

A esta secuencia de actuaciones se sumó, en paralelo, una nueva confirmación que amplía el horizonte inmediato. Mientras aún resonaban las impresiones del concierto de Oviedo, se anunció que Plácido Domingo volverá a presentarse en España con una actuación prevista en Santander, en el Palacio de Festivales, el 29 de mayo de 2026. La noticia se integra así en una agenda que enlaza el final de 2025 con los primeros meses del nuevo año y mantiene abierta la continuidad de su actividad escénica en los próximos meses.