El músico y agitador Javier Piñango fallece a los 63 años

El músico, programador cultural y agitador sonoro Javier Piñango ha fallecido en Madrid a los 63 años como consecuencia de una infección respiratoria complicada por otras enfermedades.

Figura clave en la escena experimental española desde los años 80, desarrolló una trayectoria poliédrica que combinó el periodismo musical, la edición discográfica, la gestión cultural y su propia producción artística, siempre en diálogo con los márgenes y la vanguardia.

Fundador de sellos como Triquinoise y Por Caridad Producciones, participó en proyectos como el artefacto de blues industrial Cerdos o esos Mil Dolores Pequeños junto a Ajo y Javier Colis. En los últimos tiempos con su proyecto i.r.real, basado en el sintetizador Korg MS-20, exploró nuevas posibilidades del ruido y la música electrónica más radical.

Javier Piñango fue además responsable de la revista Noise Club y dirigió el festival Experimentaclub en La Casa Encendida, un referente internacional que trajo a Madrid a artistas como Psychic TV, Wire, Faust, Merzbow o Lydia Lunch.

Considerado un agitador cultural incansable, contribuyó decisivamente a articular una escena desde los márgenes, abriendo espacios para el riesgo, lo diferente, la poesía y la disidencia sonora.

Descanse en paz.