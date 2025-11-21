El suizo Tender Ender debuta en solitario con Black Swan

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El músico suizo Thomas Schmidiger, bajo su alias Tender Ender, publica hoy su nuevo álbum Black Swan. El disco, que marca el inicio de su carrera en solitario está disponible ya en vinilo y en plataformas digitales a través del sello A Tree In A Field Records. Thomas se lanza como solista con este disco tras años de exploración personal y creativa, regresando a sus primeras pasiones: el piano, Elton John, las melodías clásicas.

Black Swan contiene música atemporal que se mueve entre la opulencia y la melancolía, entre lo cínico y lo reconfortante, como una película comprimida en apenas unos compases. Su título hace referencia al cisne negro, símbolo de lo inesperado e incluso lo ominoso, pero aquí envuelto en un paisaje sonoro lleno de violines, dramatismo y una voz luminosa que se acerca al crooner clásico, aun cuando el horizonte narrativo sea puro fin del mundo. Una referencia apocalíptica que nos nada casual, a que el propio Tender Ender define esta música como doomsday pop: canciones bellas, llenas de melodías fuertes y arreglos cuidadísimos, pero siempre bordeando un precipicio emocional. Una sensación de belleza efímera, un sueño febril que se sabe transitorio y que la canción final define perfectamente: “If you won’t wake, you will sleep forever».

Black Swan nos propone visitar un universo sonoro donde las heridas se presentan con elegancia y lo perturbador se vuelve digerible. Una invitación a asomarnos al vacío y encontrar belleza. Un disco, este primer trabajo de Thomas Schmidiger como Tender Ender, que te invitamos a escuchar a continuación.