Gracias al brillante nuevo «A Requiem», El Telescopio hace un repaso de la discografía de The Golden Filter y Penelope Trappes, haciendo especial hincapié en:

Penelope One, Penelope Two, Penelope Three, End Of Times, Penelope Redux, Dislocation, Eel Drip, Gnostic State, Heavenly Spheres, y Hommelen