Elena Carat se abre a nuevos caminos con ‘El Nudo’

Elena Carat inicia una nueva etapa con “El Nudo”, un primer single que marca una nueva etapa. La canción revela una mezcla de rabia contenida y fragilidad luminosa, moviéndose entre el rock alternativo y el intimismo autoral, con ecos de PJ Harvey, Sharon Van Etten o Christina Rosenvinge.

Tras debutar con “Madrugada” y compartir voz en la banda Patronato, la artista regresa con una propuesta más madura y afilada, que combina lo emocional con lo visceral y la confirma como una de las voces emergentes más prometedoras.

Coproducida junto a David Baldo —nombre habitual en proyectos de Aiko el Grupo o Repion— y acompañada de un videoclip dirigido por Laura Meixús, “El Nudo” actúa como punto de partida de un cancionero que promete ir más allá de los límites del pop alternativo.

Escucha ‘El Nudo’ de Elena Carat

