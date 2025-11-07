Elena Carat se abre a nuevos caminos con ‘El Nudo’
Elena Carat inicia una nueva etapa con “El Nudo”, un primer single que marca una nueva etapa. La canción revela una mezcla de rabia contenida y fragilidad luminosa, moviéndose entre el rock alternativo y el intimismo autoral, con ecos de PJ Harvey, Sharon Van Etten o Christina Rosenvinge.
Tras debutar con “Madrugada” y compartir voz en la banda Patronato, la artista regresa con una propuesta más madura y afilada, que combina lo emocional con lo visceral y la confirma como una de las voces emergentes más prometedoras.
Coproducida junto a David Baldo —nombre habitual en proyectos de Aiko el Grupo o Repion— y acompañada de un videoclip dirigido por Laura Meixús, “El Nudo” actúa como punto de partida de un cancionero que promete ir más allá de los límites del pop alternativo.