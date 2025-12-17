Encanto – Electrónica Simpática (Autoeditado)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El mundo de Encanto es puro Encanto. Una tautología que ahora se torna, además, simpática. Si le quitamos la “C” por una “p” llegaríamos a Espanto, la excelente banda riojana de Luis y Teresa. Ahora Luis se embarca en un proyecto de música electrónica que, casi sin hacer ruido, se ha convertido en uno de los cancioneros más bellos y eruditos de este año que ya agoniza.

En Electrónica Simpática (Autoeditado, 2025) todo es inventiva, originalidad, entusiasmo y asombro. Canciones que son pequeñas miniaturas en las que por si fuera poco se apela al oyente de forma lúdica. Déjenme que les diga que la palabra “Rückkehrunruhe” no tenía ni idea qué significaba, solo sabía que debía estar escrita en alemán; pero es que si preguntamos a la IA nos dice que es “La sensación de volver de un viaje inmersivo solo para notar que se desvanece rápidamente de tu conciencia, como si tu cerebro hubiera asumido automáticamente que todo fue solo un sueño y ya estuviera trabajando para borrarlo de tu memoria.” Se ajusta perfectamente a cómo definir la sensación que deja este tema que abre el álbum que está ubicado en el bandcamp. Sonidos ensoñadores que me hacen viajar por los parajes ensimismados de Susumu Yokota, Gigi Masin o Edgar Froese. En la siguiente, “Koinofobia”, también es bueno acudir a la IA y así reparar que es “un término que se usa para describir el miedo intenso o rechazo a ser común, ordinario o promedio”, y, pensándolo bien, este es un trabajo que huye de eso con inteligencia, y en este caso a vueltas con resonancias a la rítmica teutona de los setenta.

“Pikachu”, el dibujo diseñado por la japonesa Atsuko Nishida es un tema de texturas acuosas como la de algunos maestros nipones como Haruomi Osono o Akira Mitake, y serviría de perlas como música de ambiente en un picnic sideral perfecto. “Cherry Valance” es el personaje de una novela de Susan Eloise Hinton titulada Rebeldes (llevada al cine por Coppola padre), y aquí el tempo se acelera en preciosos (y precisos) loops repetitivos en bucle, y “Priscilla” también es el nombre de una biopic que dirigió Coppola hija, y Luis emplea una programación en la que se acentúan las líneas graves cercanas al drone. “Harry Dean” (¿podría ser una referencia-homenaje a Stanton?) es orfebrería minimal que lo acerca a Laurie Anderson, mientras “Dallas” (esa serie que siempre estará en nuestro imaginario colectivo) se somete a una electrónica que entronca con la hauntología con ecos a espacios panorámicos y toques de lounge music, y el final llega con una sonrisa de “Mickey Mouse”, un cierre en cuyo entramado se recupera las deliciosas melodías de Wendy Carlos. Maravilla es maravilla.

