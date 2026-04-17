Enrique Octavo

Enrique Octavo lanzan el EP Antequera entera y anuncian sus fechas de presentación

Enrique Octavo vuelve a la actividad con «Antequera entera», un EP de cuatro canciones que continúa apuntalando a el ideario del proyecto liderado por Jose Bolívar y su vínculo con el sello La Corte Inglesa Records.

Grabado en el estudio Abeto 5 durante el verano de 2025 y con producción de Antonio Monsalve y Darío Muñoz, el trabajo apuesta por un pop rock con aristas que se entrelaza con una cadencia sureña cruda y poco complaciente.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por el propio Bolívar, donde destacan aportaciones como el violín de Jose Antonio Rodríguez o las guitarras de Lucho Lorenzo y los teclados de Laura Arroyo, que enriquecen cortes como «Todas se te van» o «Si de tu amarre…».

El nuevo material se traslada de inmediato al directo con una gira en formato power duo que arranca en Valencia y que tendrá paradas destacadas en Madrid, Granada o Almería, además de festivales como Hurtadorama.

El recorrido continuará en verano por ciudades como Denia, Alicante o Linares, antes de cerrar esta primera etapa en Barcelona en septiembre. Con este movimiento constante y una propuesta sonora cada vez más definida, Enrique Octavo se reafirma como una de las propuestas más activas y sólidas del rock de autor estatal.

Toma nota de las fechas de Enrique Octavo

Sábado 18 de abril: Valencia (Centro Excursionista).
Sábado 25 de abril: Madrid (Fotomatón Bar) junto a Metódico Ventura.
Sábado 9 de mayo: Granada (Festival Hurtadorama).
Viernes 15 de mayo: Almería (Arcade Club) junto a Colegas y Tal.
Domingo 24 de mayo: Granada (TBA).
Viernes 3 de julio: Denia (Códigos del Arte).
Sábado 4 de julio: Alicante (El Refugio del Arte).
Sábado 18 de julio: Linares, Jaén (Festival Stereo).
Martes 12 de agosto: Isla de Arosa, Pontevedra (Pirata).
Sábado 12 de septiembre: Barcelona (Barbara Ann).

