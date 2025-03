Entrevistamos a Alpaca Sports, que llegan a Madrid Popfest

Alpaca Sports son uno de los principales reclamos de la próxima edición de Madrid Popfest, que llega este fin de semana a la sala Galileo Galilei de Madrid (entradas disponibles en DICE) con la compañía de AMA, Papa Topo, Helen Love, Chime School, The Cords, Ceretti, Matt Montero, Amor Líquido y más.

La banda sueca llega con nuevo disco, Another Day, otro artefacto de pop preciosista con la producción del ilustre Ian Catt (Saint Etienne, The Field Mice, Northern Picture Library…). Un trabajo conceptual sobre el cambio en el que remiten al las mejores referencias de la melodía.

Un disco luminoso podríamos decir que puro sonido Elefant Records (todo un piropo), con sus nubarrones, pero que siempre encuentra un rayo de luz al que agarrarse. Como decía su hoja de promo, esta forma de belleza, tan frágil y quebradiza, pero al mismo tiempo sorprendentemente poderosa, es la que caracteriza a la banda formada por Andreas Jonsson, Amanda Åkerman y Lisle Mitnik.

Aprovechando su publicación y su visita, hablamos con Lisle y Andreas, para conocer más de estas nuevas canciones y de lo que nos espera en su concierto.

Han pasado siete años desde vuestro último álbum. Another Day tardó más de lo esperado en completarse debido a temas personales y ajustes en las canciones. ¿Cómo fue su proceso creativo para llegar al resultado final?

Lisle Mitnik: Creo que el proceso creativo fue bastante similar al de los últimos 10 (¿?!) años. Andreas y yo siempre estamos enviándonos ideas de canciones de un lado a otro y solemos mezclar y combinar diferentes partes hasta que estamos contentos con una canción «terminada». Pongo «terminada» entre comillas porque muchas veces creemos que una canción está lista, pero luego termina siendo re-elaborada una y otra vez.

Hubo, de hecho, un pequeño desfase entre cuando terminamos las canciones de From Paris With Love y su lanzamiento, así que, cuando salió el álbum, ya teníamos varias canciones que acabarían en Another Day al menos esbozadas. Creo que parte de lo que hizo que tomara tanto tiempo esta vez, además de los desafíos personales, fue el hecho de tener demasiadas ideas de canciones entre las que elegir. No fue hasta que nos reunimos con Ian por Zoom durante la pandemia que comenzamos a enfocarnos en canciones que empujaran a la banda en nuevas direcciones.

¿Cómo fue el proceso de plantear este álbum? ¿Hubo alguna diferencia significativa en comparación con el anterior?

Andreas: Básicamente, las canciones siguen siendo escritas por Lisle y por mí con guitarras acústicas, así que en ese sentido no ha cambiado mucho. Pero creo que hemos intentado desarrollar nuestro sonido y ampliar nuestra perspectiva, permitiendo la entrada de nuevas ideas, estilos e instrumentos. Contamos con la ayuda de Ian Catt, a quien involucramos antes de lo habitual en el proceso de composición.

A mí, personalmente, escribir este álbum me resultó más fácil que el anterior. Los estribillos surgieron de manera más natural y a veces las ideas originales de las canciones incluso empezaban con eso, lo cual es bastante inusual para Alpaca Sports, creo.

Además, la temática de las canciones se desarrolló de forma muy natural en la misma dirección, sin que forzáramos nada ni pensáramos demasiado en ello. Supongo que las canciones son muy directas y actuales, con letras que expresan grandes emociones.

Describís Another Day como un álbum conceptual sobre el cambio. ¿Cómo surge esta idea?

Lisle: Creo que fue algo que surgió de manera subconsciente. No fue hasta que nos enfocamos en la lista final de canciones que nos dimos cuenta de que había un hilo conductor entre todas ellas. Nunca estoy seguro de cuán evidente es esto para el oyente, pero para nosotros fue como si nuestros yoes del pasado hubieran escrito estas canciones para ayudar a nuestros yoes del futuro a procesar algunas de las dificultades que enfrentamos. Es decir, no nos propusimos escribir sobre el cambio, pero como tantas cosas estaban cambiando, las letras y las canciones que elegimos para el álbum reflejaron eso de forma natural.

Musicalmente, creo que el sonido de la banda evolucionó, así que ahí también hay «cambio», y en general, creo que el tono del álbum es más sosegado y reflexivo.

Volvéis a trabajar con Ian Catt. ¿Influyó su visión en las nuevas canciones?

Andreas: Este es nuestro tercer lanzamiento trabajando con Ian y realmente no podríamos pedir un compañero más perfecto. Es muy inspirador y enriquecedor porque creo que todos compartimos la misma visión, además de la idea de cómo podemos desarrollar el sonido para no hacer el mismo álbum una y otra vez.

Ian siempre es muy bueno no solo viendo cada canción de manera individual, sino también el álbum como un todo, y cómo juntos podemos construir algo más grande. Como un rompecabezas.

Su manera de trabajar las armonías vocales es simplemente increíble. Estamos muy agradecidos de poder trabajar con él. ¡Mucho amor a Elefant Records por creer siempre en nosotros y ayudarnos a hacer nuestros sueños realidad!

¿Cómo surgió la idea de incorporar elementos de dance-pop en canciones como «Always On My Mind» y «Slipping Through My Fingertips»?

Lisle: En parte fue un desafío que nos planteó Ian Catt para expandir nuestros límites un poco, pero también creo que, para ser honesto, me aburrí un poco de las guitarras jangle. Andreas me envió una maqueta de «Always On My Mind» como una canción bastante sencilla con guitarra, y, solo para divertirme, decidí añadir algunos trucos que había usado produciendo para Tiny Fireflies.

Se la devolví casi como una broma, pero creo que muchas veces cuando hacemos música que nos divierte en el momento, en lugar de tratar de encajar en un molde que se espera de nosotros, los resultados son los mejores. Realmente no esperaba que este «experimento» se mantuviera tan abiertamente electrónico en la versión final del disco, así que estoy muy contento de haber decidido tomarme un descanso de tocar la guitarra ese día.

Andreas, canciones como «Autograph» tienen un trasfondo personal, dedicadas a tu infancia y a tu madre. ¿Cómo decides contar algo tan íntimo?

Andreas: Desde que era un niño, mi madre, Gunvor, y yo hemos sido grandes seguidores del equipo de fútbol Örgryte Idrottssällskap de mi ciudad natal, Gotemburgo. Siempre había querido escribir una canción sobre el equipo y los jugadores que más significaron para mí mientras crecía: Marcus Allbäck, Agne Simonsson y Sören Börjesson. Pero nunca había encontrado la manera de hacerlo de forma natural, hasta ahora.

Para el videoclip, dirigido por Jonas Börjesson (sin relación con Sören), estábamos muy felices de que a Sören le gustara la canción y quisiera participar. Así que, una noche de viernes a finales de agosto, nos reunimos con él en una playa soleada de Gotemburgo y filmamos durante dos o tres horas. Fue como un sueño hecho realidad para mí, jugar al fútbol con él allí al atardecer, verlo hacer regates y sus trucos famosos con una gran sonrisa en el rostro.

Lamentablemente, Sören falleció un par de meses después de la grabación, por lo que decidimos lanzar el sencillo y el video antes de lo planeado, como un tributo amoroso a su memoria. Fuimos parte del homenaje que el equipo le hizo en el estadio, y creo que muchas personas ahora asocian la canción con él.

Para mí, personalmente, es una canción muy significativa, también porque está estrechamente vinculada a mi querida madre, quien tristemente falleció en el otoño de 2023. Ella significaba todo para mí y cada día lucho con el sentimiento de pérdida y con encontrar formas de vivir con el duelo. Al final del videoclip de esta canción, coloqué su bufanda en el asiento junto a mí. Y el álbum Another Day está dedicado a su memoria, con una hermosa ilustración de Ray Kimura en la contraportada.

En «Tomorrow I’ll Be Fine» y «Waiting For The Right Time» abordáis temas agridulces con un tono optimista. ¿Cómo equilibran la melancolía y la esperanza en sus letras?

Andreas: Lisle puede corregirme si me equivoco, pero creo que ambos intentamos ver los problemas como algo que puede resolverse. No importa lo difícil que parezca, tratamos de mantenernos esperanzados. Y creo que eso se refleja de manera natural en nuestras letras.

Tenemos canciones en este álbum que pueden sentirse bastante desesperanzadas, como Bluebells. Pero era importante para nosotros cerrar el álbum con una nota optimista.

¿Hay alguna canción en Another Day que consideréis particularmente significativa para la banda? ¿Por qué?

Lisle: Diría Always On My Mind, simplemente porque es un cambio tan grande a nivel musical con respecto a lo que la gente podría esperar. Dicho esto, creo que la esencia de Alpaca Sports sigue brillando, a pesar del cambio en algunos de los instrumentos.

Andreas: Podría elegir muchas canciones, realmente, pero tal vez «Waiting For The Right Time», ya que es una canción que ha estado conmigo durante unos diez o quince años, pero que me resultaba imposible terminar. Estoy muy contento con cómo quedó finalmente, con las fantásticas guitarras de Lisle y los arreglos vocales de Ian, donde la voz de Amanda suena muy delicada y envolvente.

Vuestro sonido ha sido comparado con bandas como Saint Etienne, The Field Mice y Belle & Sebastian. ¿Qué influencias reconocen en Another Day y cómo las integran en su música?

Lisle: Mis gustos musicales son muy amplios, así que a veces me resulta difícil identificar bandas específicas que hayan influenciado un disco entero. Para mí, mucho de cómo escribo y hago arreglos se basa más en tratar de capturar una sensación que me transmite una canción en particular, o incluso una parte específica de una canción.

Por ejemplo, el arreglo de Bluebells surgió a partir de las flautas de mellotron del inicio de Kilburn Towers de los Bee Gees. Y Tonight estuvo inspirado en la canción Hibari de ASCA, de la que me enamoré mientras escribíamos en 2019. La escuché (es el tema de cierre de un anime) y pensé: «¡Este es el tipo de canción que me encantaría escribir!».

Andreas: Encuentro mucha inspiración en las bandas que mencionaste. Escucho muchas bandas de pop de los 80 y 90 como The Go-Betweens, The Housemartins, Aztec Camera, The Smiths, y demás.

Una de mis bandas favoritas es The Hit Parade, que ha influenciado mucho mi manera de pensar la música y de usar muchos acordes menor séptima, ¡jaja!

Suecia es uno de los principales focos del pop en Europa. ¿Cuáles fueron vuestras mayores influencias?

Andreas: Crecí escuchando muchas bandas suecas de pop de los 90 como Popsicle, Eggstone, The Cardigans, The Wannadies y muchas bandas del sello Labrador Records, como Club 8 y Acid House Kings. Así que creo que eso me ha influenciado mucho en la forma en que escribo y pienso la música.

Aunque con el tiempo he incorporado muchas otras influencias (mezcladas con las de Lisle), esas siempre han estado presentes y probablemente se puedan notar en la forma en que se desarrollan las melodías en algunas canciones.

En cuanto a la escena indie sueca actual y las nuevas bandas que están surgiendo, para ser honesto, no estoy muy al día. Aunque disfruto escuchando muchas bandas nuevas, probablemente tenga que ver con el hecho de que no hemos tocado en directo en Suecia en mucho tiempo, y también con que estamos en un sello español, así que escucho muchas bandas españolas.

Llegáis al Madrid Popfest, un evento que parece hecho a vuestra medida.

Andreas: ¡Nos encanta el Madrid Popfest! ¡Es la segunda vez que vamos! Lisle, ¿tú también has tocado allí antes, verdad?

Lisle: ¡Sí! Tiny Fireflies tocó en el Madrid Popfest en 2012. ¡Todo el mundo fue muy amable y hospitalario! Nuestro amigo Cristóbal Romero, de The Royal Landscaping Society, incluso me prestó una de sus guitarras y le cambió las cuerdas para que pudiera tocar con la izquierda y no tuviera que viajar con la mía.

Andreas: Nosotros tocamos allí en 2013, justo después de lanzar nuestros primeros sencillos, y fue probablemente la segunda vez que tocábamos fuera de Suecia. ¡Es un festival precioso y está muy bien organizado por personas cálidas y amables!

Además, tengo una conexión muy especial con el Popfest, ya que fue el lugar donde conocí por primera vez a mi esposa, Cristina Quesada. ¡Esto fue en 2014 y hemos ido muchas veces después de eso! Pero desde la pandemia no hemos vuelto, así que será genial estar de regreso.

¿Cómo va a ser vuestro concierto?

Será un show especial con muchas canciones de nuestro nuevo álbum, que no hemos tocado en vivo antes. Amanda acaba de tener un bebé y tendrá que quedarse en Gotemburgo, así que Cristina la sustituirá en la voz y los teclados. Y, tristemente, también tendremos que tocar sin Lisle debido a la distancia entre Portland, EE.UU., y Madrid.

De hecho, Cristóbal, quien le prestó la guitarra a Lisle hace tantos años, tocará la guitarra principal. ¡Nos vemos en el Popfest!

Escucha ‘Another Day’ de Alpaca Sports

Foto Alpaca Sports: Jonas Börjesson