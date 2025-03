Entrevistamos a los responsables de FIAS, que arranca hoy

Arranca el Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS) a la Comunidad de Madrid. La trigésimo quinta edición del evento por la Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, tendrá lugar entre los días 6 de marzo y 10 de abril.

Una cita cultural que se desarrollará en nueve municipios de la región, incluida la ciudad de Madrid, y que para ello utiliza escenarios monumentales como la basílica de San Miguel, la Capilla del Palacio Real de Madrid y el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, así como modernos auditorios como los Teatros del Canal o el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte.

Un ciclo que regresa manteniendo el espíritu con el que fue creado: aunar la creación patrimonial de nuestra música religiosa con la interpretación contemporánea y las nuevas miradas, que desde diferentes ámbitos creativos se producen en el panorama musical.

Hablamos con su director, Pepe Mompeán, que nos da todas las claves de esta nueva edición.

«En pocos festivales puedes pasar de una misa barroca del siglo XVII a otra propuesta que mezcla electrónica, post-hardcore y jazz, de flamenco a la psicodelia o la música tradicional reinventada»

FIAS celebra este año su 35ª edición. ¿Cómo ha evolucionado el festival desde sus inicios hasta convertirse en uno de los ciclos musicales más destacados de nuestro páis?

Puedo referirme al trabajo que hemos hecho en las últimas diez ediciones, una nueva etapa que se abrió cuando me hice cargo de la dirección de este festival en otoño de 2015. A partir de ahí se trabajó de manera progresiva en una completa y profunda transformación de este ciclo de conciertos hasta convertirlo en una de las citas más diferente e interesante que existen en España en la actualidad.

Con el apoyo en aquel momento de la Consejería de Cultura, se definió una clara estrategia que señalaba hacia dónde queríamos ir y se marcaron ya los criterios que se querían aplicar desde una programación pública. En los primeros cuatro años fuimos cumpliendo estos primeros pasos, desde una completa refundación del festival en 2016, que sentaba las bases de lo que pretendíamos llevar cabo, la confirmación de todos esos profundos cambios en 2017, su consolidación en 2018 y cerrando esta primera etapa un año después con la culminación de ese intenso trabajo que entregó un festival con una fuerte personalidad propia y ya claramente posicionado entre el público y la crítica.

Este trabajo ha ido creciendo en las últimas ediciones y, tras la situación provocada por la pandemia, las dos últimas ediciones del festival han obtenido unos resultados fantásticos, calificadas de manera sobresaliente por la crítica y, no menos importante, obteniendo un respaldo absoluto por nuestros públicos, que llenaron todos los conciertos programados.

En ediciones anteriores, el FIAS ha sido reconocido por su labor en la promoción cultural. ¿Qué objetivos se han marcado para esta edición? ¿Qué criterio se sigue para elaborar un cartel tan variado y diverso?

Mantener y ampliar si es posible esas buenas sensaciones que hemos tenido en las dos últimas ediciones. Para ello, tenemos que seguir trabajando en la línea de programación que hemos marcado y guiarnos por unos criterios innegociables. El primero, sin duda, la calidad artística y profesional de las propuestas que acoge el festival. Y desde la responsabilidad de una institución pública, hay consideraciones transversales que están absolutamente asumidas de manera natural: apoyo y acompañamiento a propuestas emergentes o poco conocidas todavía a pesar de su calidad para que crezcan profesionalmente; trabajar de una manera equilibrada con diferentes agencias, promotoras y discográficas pequeñas para conseguir que su trabajo esté bien representado; escucha abierta y permanente de lo que está pasando en la escena musical actual; diseño de una programación que ofrezca una presencia destacada de mujeres, reflejando una realidad incontestable por sus propios méritos que muchas veces sigue costando encontrar sobre un escenario; recuperación y difusión de compositores y obras del patrimonio musical hispano.

El festival abarca una amplia gama de estilos, desde música clásica hasta propuestas contemporáneas. ¿Cómo se logra cohesionar esta diversidad bajo la temática de lo sacro?

Entendiendo lo sagrado como un aspecto antropológico y simbólico inherente a la humanidad que va más allá de lo estrictamente religioso. Esta cuestión es absolutamente medular en el planteamiento conceptual de este festival, permite establecer una poderosa narrativa a través de los conciertos que forman parte cada año de la programación que presentamos, un relato coherente que se asume de forma muy intuitiva por nuestros públicos y por los artistas que han ido pasando por el festival. Este planteamiento tan abierto y atractivo nos permite abordar diferentes temáticas a través de las propuestas musicales sin que se genere una quiebra de confianza con esa narrativa que hemos creado. Conviven de forma natural propuestas de carácter más litúrgico, creadas desde un ámbito religioso, con otros proyectos que pueden conectar con referencias literarias como Wittgenstein, Pessoa, Lorca o Whitman o que abordan temas como el duelo, el universo, los ciclos naturales o los cantos de trabajo, por poner sólo algunos ejemplos. Y en esa mirada transversal conviven también diferentes estilos musicales, en pocos festivales puedes pasar de una misa barroca del siglo XVII a otra propuesta que mezcla electrónica, post-hardcore y jazz, de flamenco a la psicodelia o la música tradicional reinventada.

El festival presenta nueve estrenos absolutos, nueve estrenos en España y cinco en la Comunidad de Madrid. ¿Podrías destacar alguno de estos estrenos?

Me cuesta siempre destacar un concierto sobre otro, para mí todos tienen un especial significado en el diseño del festival. Por ejemplo, puedo hablar del concierto de Colin Stetson, un artista fabuloso al que ya habíamos tratado de programar en el pasado, pero se complicó por la pandemia y fue imposible. Por fin está aquí presentando su último disco e iniciando su gira europea en Madrid en el marco del FIAS. Puedo hablar de la programación especial que hemos preparado con varios conciertos que recuperan música del compositor Carlos Patiño, uno de los grandes músicos del siglo XVII, casi desconocido para el público actual. Y por ir a otro estilo, recomendar el concierto doble que haremos presentando los últimos trabajos de Fajardo y Ramper, dos obras maravillosas que pasarán a ser discos de culto con el tiempo. Quienes acudamos a ese concierto podremos decir dentro de unos años que estuvimos ahí, en los Teatros del Canal, disfrutando de una noche memorable.

Más de la mitad de los artistas o grupos de esta edición se presentan por primera vez en el FIAS. ¿Qué busca el festival al incorporar nuevos talentos y cómo se equilibra con la participación de artistas ya consagrados?

Como programador y también espectador es lo que espero de un festival, poder descubrir nuevos nombres y nuevas músicas, ahí está la labor diferenciadora de alguien que está haciendo bien su trabajo desde la esfera de lo público. En este festival y en otros ciclos que he tenido la suerte de dirigir siempre se ha impuesto una búsqueda incesante por presentar novedades de altísima calidad, por descubrir y apoyar nuevos artistas que todavía no han recibido la atención que se merecen para mostrarlos en una programación junto a otros nombres más conocidos y consagrados. El objetivo es ganarse la confianza de tus públicos alimentando su curiosidad, garantizarles que merece mucho la pena el descubrimiento ante la imperante uniformidad y monotonía de nuestros días.

La programación de este año incluye 41 conciertos en Madrid capital y otros ocho municipios de la región. ¿Qué criterios se han seguido para seleccionar las sedes y cómo se integran en la propuesta artística del festival?

Uno de los objetivos de la programación de la Consejería de Cultura es la descentralización y en esa línea de actuación se trabaja para llevar todas las actividades a municipios de toda la región. Así sucede con este festival, algunos conciertos se han solicitado a través de la Red de Teatros del a Comunidad de Madrid y otros los hemos programado directamente en espacios de la propia Consejería, como el CCHSN de La Cabrera o el Real Coliseo de San Lorenzo de El Escorial.

«Uno de los objetivos es la descentralización y en esa línea de actuación se trabaja para llevar todas las actividades a municipios de toda la región»

La programación incluye proyectos que fusionan tradición y modernidad, como los de Le Parody, Los Sara Fontán y Amorante. ¿Qué papel juega la innovación musical en la filosofía del FIAS?

Ese fructífero diálogo entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la vanguardia, es otra de las señas de identidad del festival. Nuestra programación, que huye de las etiquetas y rompe con esa mirada cerrada de los estilos, acoge de manera natural todo tipo de músicas, lenguajes y propuestas. Y esa libertad es una invitación maravillosa para los artistas, cómplices desde el primer momento con ese planteamiento porque han entendido perfectamente el valor que representa un festival como el FIAS. Y esa invitación a imaginar que proponemos en cada edición va dirigida tanto a los músicos como a nuestros públicos, cada vez más intergeneracionales y con una curiosidad recuperada por descubrir y disfrutar de las diferentes propuestas del FIAS.

El cartel de esta edición ha sido ilustrado por Javier Olivares, Premio Nacional del Cómic en 2015. ¿Qué aporta su visión artística a la identidad visual del FIAS 2025?

La imagen del cartel es fundamental para transmitir todo lo que representa este festival y no es fácil trasladarlo a un concepto visual que resuma todo lo que contiene y ofrece el FIAS. El trabajo de Javier, y el del año pasado de la ilustradora Marta Velázquez, con dos propuestas completamente distintas, son fantásticos porque nos ayudan mucho en esa comunicación, particularmente en la búsqueda de nuevos públicos que todavía no conocen bien este festival.

Toma nota de la programación de FIAS 2025

IL FERVORE + JONE MARTÍNEZ & LUCÍA CAIHUELA (España – Alemania)

Generación 1700

Obras sacras de José de Nebra y Francisco Hernández y Llana

Basílica de San Miguel | Madrid

Jueves 6 de marzo | 19:30 h

LOS AFECTOS DIVERSOS (España)

Patiño: Misa de Batalla Escoutez

350 años de la muerte de Carlos Patiño

Basílica de San Miguel | Madrid

Viernes 7 de marzo | 19:30 h

CONCERTO DI MARGHERITA (Suiza)

T’amo mia vita

Madrigali e canzoni sacre «da cantare et sonare»

Basílica de San Miguel | Madrid

Sábado 8 de marzo | 19:30 h

L’APOTHÉOSE & LUCÍA CAIHUELA (España)

Madrid 1700

Música sacra y escénica en la corte española

Basílica de San Miguel | Madrid

Domingo 9 de marzo | 19:30 h

AYRES EXTEMPORAE (España – Portugal)

Erbarme Dich

Capilla del Palacio Real | Madrid

Lunes 10 de marzo | 19:30 h

VESPRES D’ARNADÍ & NÚRIA RIAL (España)

Jardines del alma

Basílica de San Miguel | Madrid

Martes 11 de marzo | 19:30 h

LA RITIRATA + NÚRIA RIAL & ALICIA AMO (España)

I tesori nel giardino di rose

300 años del nacimiento de Alessandro Scarlatti

Basílica de San Miguel | Madrid

Jueves 13 de marzo | 19:30 h

ARS ATLÁNTICA (España)

Amor humano, amor divino

Obras de Juan Hidalgo y sus sucesores

Capilla del Palacio Real | Madrid

Viernes 14 de marzo | 19:30 h

BALLARTE ENSEMBLE

El gran sarao del mundo

Iglesia Nª Sª Asunción | Galapagar

Sábado 15 de marzo | 20:30 h

Capilla del Palacio Real | Madrid

Domingo 16 de marzo | 19:30 h

FAJARDO + RAMPER (España)

Trecho + Solo postres

Teatros del Canal – Sala Roja | Madrid

Jueves 20 de marzo | 20:00 h

SOFÍA COMAS & SONAKAY + CRUDO PIMENTO & PABLO EGEA (España)

Barlachí Lorea + Tacón en proceso de ruido

Teatros del Canal – Sala Roja | Madrid

Viernes 21 de marzo | 20:00 h

COLLEGIUM MUSICUM MADRID (España)

Il pianto della Madonna

Centro Cultural Pérez de la Riva | Las Rozas

Viernes 21 de marzo | Por confirmar

PEPE VIYUELA & SARA ÁGUEDA (España)

Los milagros de Nuestra Señora

Iglesia Santo Domingo de Silos | Pinto

Viernes 21 de marzo | Por confirmar

Teatro Jaime Salom | Parla

Domingo 23 de marzo | Por confirmar

Sala Real | Becerril de la Sierra

Sábado 29 de marzo | Por confirmar

Pequeño Teatro | San Sebastián de los Reyes

Viernes 4 de abril | Por confirmar

EMILIA Y PABLO + ANNA COLOM (Chile / España)

Isla Virtuosa + Cayana

Teatros del Canal – Sala Roja | Madrid

Sábado 22 de marzo | 20:00 h

ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (España)

Priez pour nous

Iglesia del Santísimo Sacramento | Madrid

Domingo 23 de marzo | 19:00 h

THE MINISTERS OF PASTIME

Fides

Basílica de San Miguel | Madrid

Lunes 24 de marzo | 19:30 h

MUSICA ALCHEMICA (España)

Las cuatro estaciones

Basílica de San Miguel | Madrid

Miércoles 26 de marzo | 19:30 h

DELIRIVM MUSICA (España)

Alessandro en Roma, Nápoles y Madrid

300 años de la muerte de Alessandro Scarlatti

Basílica de San Miguel | Madrid

Jueves 27 de marzo | 19:30 h

LOS SARA FONTÁN & AMORANTE (España)

SO

Teatros del Canal – Sala Negra | Madrid

Sábado 29 de marzo | 19:30 h

LE PARODY (España)

Remedios

C. C. Humanidades Sierra Norte | La Cabrera

Sábado 29 de marzo | 20:00 h

Centro Cultural Paco Rabal | Madrid

Sábado 29 de marzo | Por confirmar

COLLEGIUM MUSICUM MADRID (España)

Il pianto della Madonna

Iglesia San Antonio de la Navata | Galapagar

Sábado 29 de marzo | Por confirmar

LEONOR DE LERA (España)

Arcadia

Capilla del Palacio Real | Madrid

Domingo 30 de marzo | 19:00 h

CLARA PEYA (España)

Corsé (fin de gira Madrid)

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Lunes 1 de abril | 20:30 h

COLIN STETSON (Estados Unidos)

The love it took to leave you

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Miércoles 2 de abril | 20:30 h

BAB L’BLUZ (Marruecos / Francia)

Swaken

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Jueves 3 de abril | 20:30 h

FOR THE FUN OF IT (España)

El teatro del Mundo. Auto Sacramental de Calderón de la Barca

Real Coliseo Carlos III | San Lorenzo de El Escorial

Jueves 3 y Viernes 4 de abril | 19:00 h

Iglesia San Manuel González | San Sebastián de los Reyes

Sábado 5 de abril | 19:30 h

BIG BRAVE (Canadá)

A Chaos of Flowers

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Viernes 4 de abril | 20:30 h

MASSIMO SILVERIO & MARIA MAZZOTTA (Italia)

Hrudja + Onde

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Viernes 4 de abril | Por confirmar

LA GRANDE CHAPELLE (España)

Carlos Patiño (1600 – 1675). Música vocal en castellano

350 años de la muerte de Carlos Patiño

Iglesia de Santa Bárbara | Madrid

Lunes 8 de abril | 20:00 h

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO (España)

Lamentaciones para una reina exiliada

Iglesia de Santa Bárbara | Madrid

Jueves 10 de abril | 20:00 h

