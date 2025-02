FIAS 2025 anuncia su programación

Vuelve el Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS) a la Comunidad de Madrid. La trigésimo quinta edición del evento por la Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, tendrá lugar entre los días 6 de febrero y 10 de marzo.

Un ciclo que regresa manteniendo el espíritu con el que fue creado: aunar la creación patrimonial de nuestra música religiosa con la interpretación contemporánea y las nuevas miradas, que desde diferentes ámbitos creativos se producen en el panorama musical.

FIAS es una cita cultural que se desarrollará en nueve municipios de la región, incluida la ciudad de Madrid, y que para ello utiliza escenarios monumentales como la basílica de San Miguel, la Capilla del Palacio Real de Madrid y el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, así como modernos auditorios como los Teatros del Canal o el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte.

Toma nota de la programación de FIAS 2025

IL FERVORE + JONE MARTÍNEZ & LUCÍA CAIHUELA (España – Alemania)

Generación 1700

Obras sacras de José de Nebra y Francisco Hernández y Llana

Basílica de San Miguel | Madrid

Jueves 6 de marzo | 19:30 h

LOS AFECTOS DIVERSOS (España)

Patiño: Misa de Batalla Escoutez

350 años de la muerte de Carlos Patiño

Basílica de San Miguel | Madrid

Viernes 7 de marzo | 19:30 h

CONCERTO DI MARGHERITA (Suiza)

T’amo mia vita

Madrigali e canzoni sacre «da cantare et sonare»

Basílica de San Miguel | Madrid

Sábado 8 de marzo | 19:30 h

L’APOTHÉOSE & LUCÍA CAIHUELA (España)

Madrid 1700

Música sacra y escénica en la corte española

Basílica de San Miguel | Madrid

Domingo 9 de marzo | 19:30 h

AYRES EXTEMPORAE (España – Portugal)

Erbarme Dich

Capilla del Palacio Real | Madrid

Lunes 10 de marzo | 19:30 h

VESPRES D’ARNADÍ & NÚRIA RIAL (España)

Jardines del alma

Basílica de San Miguel | Madrid

Martes 11 de marzo | 19:30 h

LA RITIRATA + NÚRIA RIAL & ALICIA AMO (España)

I tesori nel giardino di rose

300 años del nacimiento de Alessandro Scarlatti

Basílica de San Miguel | Madrid

Jueves 13 de marzo | 19:30 h

ARS ATLÁNTICA (España)

Amor humano, amor divino

Obras de Juan Hidalgo y sus sucesores

Capilla del Palacio Real | Madrid

Viernes 14 de marzo | 19:30 h

BALLARTE ENSEMBLE

El gran sarao del mundo

Iglesia Nª Sª Asunción | Galapagar

Sábado 15 de marzo | 20:30 h

Capilla del Palacio Real | Madrid

Domingo 16 de marzo | 19:30 h

FAJARDO + RAMPER (España)

Trecho + Solo postres

Teatros del Canal – Sala Roja | Madrid

Jueves 20 de marzo | 20:00 h

SOFÍA COMAS & SONAKAY + CRUDO PIMENTO & PABLO EGEA (España)

Barlachí Lorea + Tacón en proceso de ruido

Teatros del Canal – Sala Roja | Madrid

Viernes 21 de marzo | 20:00 h

COLLEGIUM MUSICUM MADRID (España)

Il pianto della Madonna

Centro Cultural Pérez de la Riva | Las Rozas

Viernes 21 de marzo | Por confirmar

PEPE VIYUELA & SARA ÁGUEDA (España)

Los milagros de Nuestra Señora

Iglesia Santo Domingo de Silos | Pinto

Viernes 21 de marzo | Por confirmar

Teatro Jaime Salom | Parla

Domingo 23 de marzo | Por confirmar

Sala Real | Becerril de la Sierra

Sábado 29 de marzo | Por confirmar

Pequeño Teatro | San Sebastián de los Reyes

Viernes 4 de abril | Por confirmar

EMILIA Y PABLO + ANNA COLOM (Chile / España)

Isla Virtuosa + Cayana

Teatros del Canal – Sala Roja | Madrid

Sábado 22 de marzo | 20:00 h

ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (España)

Priez pour nous

Iglesia del Santísimo Sacramento | Madrid

Domingo 23 de marzo | 19:00 h

THE MINISTERS OF PASTIME

Fides

Basílica de San Miguel | Madrid

Lunes 24 de marzo | 19:30 h

MUSICA ALCHEMICA (España)

Las cuatro estaciones

Basílica de San Miguel | Madrid

Miércoles 26 de marzo | 19:30 h

DELIRIVM MUSICA (España)

Alessandro en Roma, Nápoles y Madrid

300 años de la muerte de Alessandro Scarlatti

Basílica de San Miguel | Madrid

Jueves 27 de marzo | 19:30 h

LOS SARA FONTÁN & AMORANTE (España)

SO

Teatros del Canal – Sala Negra | Madrid

Sábado 29 de marzo | 19:30 h

LE PARODY (España)

Remedios

C. C. Humanidades Sierra Norte | La Cabrera

Sábado 29 de marzo | 20:00 h

Centro Cultural Paco Rabal | Madrid

Sábado 29 de marzo | Por confirmar

COLLEGIUM MUSICUM MADRID (España)

Il pianto della Madonna

Iglesia San Antonio de la Navata | Galapagar

Sábado 29 de marzo | Por confirmar

LEONOR DE LERA (España)

Arcadia

Capilla del Palacio Real | Madrid

Domingo 30 de marzo | 19:00 h

CLARA PEYA (España)

Corsé (fin de gira Madrid)

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Lunes 1 de abril | 20:30 h

COLIN STETSON (Estados Unidos)

The love it took to leave you

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Miércoles 2 de abril | 20:30 h

BAB L’BLUZ (Marruecos / Francia)

Swaken

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Jueves 3 de abril | 20:30 h

FOR THE FUN OF IT (España)

El teatro del Mundo. Auto Sacramental de Calderón de la Barca

Real Coliseo Carlos III | San Lorenzo de El Escorial

Jueves 3 y Viernes 4 de abril | 19:00 h

Iglesia San Manuel González | San Sebastián de los Reyes

Sábado 5 de abril | 19:30 h

BIG BRAVE (Canadá)

A Chaos of Flowers

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Viernes 4 de abril | 20:30 h

MASSIMO SILVERIO & MARIA MAZZOTTA (Italia)

Hrudja + Onde

Teatros del Canal – Sala Verde | Madrid

Viernes 4 de abril | Por confirmar

LA GRANDE CHAPELLE (España)

Carlos Patiño (1600 – 1675). Música vocal en castellano

350 años de la muerte de Carlos Patiño

Iglesia de Santa Bárbara | Madrid

Lunes 8 de abril | 20:00 h

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO (España)

Lamentaciones para una reina exiliada

Iglesia de Santa Bárbara | Madrid

Jueves 10 de abril | 20:00 h

