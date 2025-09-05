Entrevistamos a Maldita Vecindad

Hace casi tres décadas, el periodista musical Diego A. Manrique acuñó un término para definir a aquellas bandas que mezclaban texturas, lenguas, culturas e idiosincrasias con una libertad creativa inédita: el Radical Mestizo, que con los años terminaría entendiéndose como mestizaje o rock mestizo. Entre ellas, Maldita Vecindad se convirtió en una referencia ineludible, no solo por la fuerza de El Circo (1991), sino porque fue una de las agrupaciones que mejor encarnó y expandió esa manera de entender la música.

Con sus raíces en Ciudad de México, lograron congregar un género que no entendía de fronteras, capaz de tender puentes entre la tradición popular, el ska, el rock y el espíritu de resistencia y libertad de sus letras.

Con motivo del 35º aniversario de El Circo y de su visita a España, hablamos con Pato Montes, guitarrista de Maldita Vecindad, sobre lo que significaba crecer en la escena mexicana de los ochenta, sobre sus giras por medio mundo que los llevaron a festivales como Glastonbury o Roskilde, y sobre cómo perciben hoy una industria y una escena musical que ha cambiado radicalmente desde entonces.

“Para nosotros no hay una cultura pura, no hay un género musical puro”

Han pasado cuatro décadas desde que nació Maldita Vecindad en los barrios de Ciudad de México, un tiempo en el que habéis sido cronistas de la vida urbana, la desigualdad y la fiesta popular. Se dice pronto, pero son 40 años de historia musical y cultural. ¿Cómo vives este aniversario y qué significa mirar hacia atrás en todo este recorrido?

Este aniversario lo vivo con plenitud, con conciencia, con mucho gozo y alegría. Sobre todo por la permanencia de lo que hemos hecho: el trabajo y los puentes que hemos creado a través de la música, la lírica y la narrativa de Maldita, que nos han conectado con muchos lugares del mundo donde encontramos espejos en los que nos reflejamos mutuamente. Eso me produce una gran satisfacción.

Al mirar hacia atrás veo un camino recorrido con mucho trabajo, constante y sostenido, fiel a lo que desde un principio pensamos: un grupo que refleja lo que somos, lo que queremos decir y compartir. Claro, todo ha ido evolucionando, como ha cambiado el mundo en lo social, cultural y político. Estamos atentos y somos partícipes de esos aconteceres, y lo seguimos reflejando en nuestras canciones, en la narrativa, en nuestras presentaciones y en cada publicación que hacemos en redes. Ahí está manifestada nuestra postura ante la vida.

El próximo 6 de septiembre estaréis en Zaragoza dentro del festival Vive Latino. ¿Cómo os estáis preparando para esta fecha y cómo han sido los últimos conciertos en América Latina?

Con un ánimo muy alto, con entusiasmo y alegría por tener esta oportunidad que nunca pensamos que se concretara. Desde la última vez que fuimos a España, en el 98, han pasado más de 20 años, y la escena del rock latino ha cambiado mucho. Principalmente en los foros y festivales: antes no había tantos ni existía esta comunicación tan inmediata. Ahora, con la carretera de la web, tenemos un contacto en tiempo real que facilita conocer lo que acontece en las escenas del rock en Latinoamérica e Iberoamérica, nutridas de todo este tránsito.

El público también ha crecido, se ha diversificado, se ha ampliado y madurado. Hoy podemos encontrar propuestas muy distintas, que en apariencia no tendrían nada que ver con el rock, pero que forman parte de las nuevas músicas, expresiones y culturas. Eso lo vivimos en España la última vez, y lo seguimos palpando en Latinoamérica y en México, donde hay una riqueza cultural y creativa inmensa que se refleja en las bandas.

El hecho de que haya surgido un festival en México y ahora exista una edición en España habla de ese fortalecimiento, del trabajo de todas las bandas junto con los públicos para que esto siga sucediendo. En nuestros conciertos, ya sea en Colombia, México o Estados Unidos, lo que encontramos es un público joven, muy diverso, muy abierto y cada vez menos ortodoxo en sus gustos. Ese clima de nuevos públicos y nuevas bandas se refleja en la diversidad y en el desenfado para decir, musical y líricamente, cosas que antes no se expresaban tan libremente. Ese es el salto cualitativo que ahora veo, y el ejemplo es este festival, el Vive Latino en Zaragoza.

La última vez que vinisteis a España, como recordabas, fue en 1998, compartiendo cartel con grupos históricos como Los Fabulosos Cadillacs, Aterciopelados o Julieta Venegas. ¿Qué recuerdos guardas de aquella gira y de la España musical de entonces?

Los recuerdos son totalmente entrañables, llenos de cariño y satisfacción por haber logrado una gira que para nosotros fue muy exitosa ante el público español, amigos muy cercanos y queridos. Nos gustó mucho hacer un equipo multinacional desde Latinoamérica: tenemos diferencias, pero también muchas cosas en común, y la principal es la música de fusión.

Los Cadillacs tienen un trabajo muy guay, como dicen por allá, con su manera de conjugar ritmos. Aterciopelados suenan mucho a Colombia y Julieta Venegas a México y, concretamente, a Tijuana. Con todos ellos compartimos no solo la música, sino también el lenguaje: el español, que nos hermana. Y además, una música muy festiva.

Aquí en México acudimos mucho a un filósofo, Servando Teresa de Mier, que decía: “El asunto es trágico, mi genio es festivo”. Y creo que eso nos define: a pesar de las situaciones difíciles en nuestros países, siempre hay un espíritu festivo para afrontarlas con humor, con música y con rebeldía. Por eso guardo un recuerdo entrañable de esa gira, que además nos convirtió en grandes amigos con quienes hemos compartido muchísimos escenarios en distintas partes del mundo.

En aquel momento, muchas bandas latinoamericanas estaban consolidando una escena transnacional que mezclaba ska, rock y sonidos autóctonos. ¿Cómo era la relación con esas agrupaciones?

Las relaciones siempre fueron muy cercanas. Eso es algo que también hacemos en Maldita: la fusión de ritmos. Para nosotros no hay una cultura pura, no hay un género musical puro. Un escritor español, Diego Manrique, describió nuestro trabajo como “rock mestizo”, y creo que define muy bien lo que compartimos con esos grupos.

A finales de los 80 había mucha ortodoxia en el rock, todo estaba predeterminado bajo los cánones anglosajones. En Latinoamérica e Iberoamérica había otra realidad: podíamos dialogar con las culturas hegemónicas, pero también con la música negra, africana, árabe, con la música del mundo y, sobre todo, con nuestras propias músicas locales. Eso se refleja en cómo componemos, en nuestras formaciones con secciones de vientos y percusiones, alejadas de los estereotipos del rock.

Al principio éramos pocos los que hacíamos este sonido nuevo, que nacía del rock pero también de nuestra cultura propia, y teníamos al español como hilo conductor para relatar nuestras historias contemporáneas. Recuerdo una anécdota: en Francia, a Manu Chao le dijeron que había una banda en México que se parecía a Mano Negra. A Flavio, de Los Fabulosos Cadillacs, le comentaron lo mismo en Argentina: que había una banda mexicana que hacía ska, reggae, rock y funk como ellos. Y en México nos decían que había grupos franceses y franceses como Los Cadillacs o Mano negra parecidos a Maldita. Lo curioso es que ninguno nos conocíamos todavía, pero nuestra música ya había llegado a los oídos de los otros. Eran tiempos en los que, sin saberlo, estábamos reflejando la misma visión de multiculturalidad, más allá del rock tradicional.

Maldita Vecindad surge en 1985, un año marcado por el terremoto que sacudió a Ciudad de México y por una fuerte crisis política y social. ¿Cómo recuerdas ese contexto y de qué manera influyó en tu manera de entender la música y el compromiso con el barrio?

Lo recuerdo muy bien porque me tocó estar durante el terremoto de la Ciudad de México y participar en las brigadas de rescate y en las brigadas culturales, donde Maldita se presentaba en los campamentos de damnificados. Eran tiempos en que gobernaba un partido, el PRI, muy desgastado después de más de 70 años, con poca credibilidad y rebasado por la sociedad civil, quien promovió de manera principal las labores de ayuda y rescate. Ese contexto nos marcó porque nos mostró que la música y la cultura reflejan siempre una coyuntura política y social: cuando hay un momento social o político importante, eso se vive y se canta en la cultura.

El compromiso con el barrio está más que presente, porque venimos de zonas muy populares de la Ciudad de México, y de eso hablan nuestras canciones. Nuestra lírica y narrativa relatan historias urbanas, personajes y situaciones del barrio, pero al mismo tiempo esas historias tienen un alcance universal. Como decimos: “pinta tu aldea y pintarás el mundo”. Al viajar y ser más conocidos, nos dimos cuenta de que esas historias locales resonaban también en muchas ciudades y países.

He leído que muchos de vuestros primeros conciertos se organizaron gracias a asociaciones universitarias, con figuras como la propia Claudia Sheinbaum —hoy presidenta de México— participando en esos espacios. ¿Qué importancia tuvieron estas redes estudiantiles y sociales en vuestro desarrollo?

Nosotros empezamos a finales de los 80, en foros muy underground, porque veníamos de una etapa de fuerte represión de los gobiernos priistas, con mucha precariedad para los jóvenes. Tocábamos en espacios muy acotados, improvisados, universitarios o inventados por nosotros mismos.

En los 90 comenzamos a organizar conciertos junto con el activismo estudiantil, social, político e incluso espiritual. En un contexto en que el gobierno prohibía reuniones masivas, empezamos a hacer conciertos en la Ciudad Universitaria, que otorgaba cierta autonomía y protección frente a la policía. Allí convocábamos a más de 10.000 personas, algo impensable en ese momento, y nuestras demandas iban más allá de la música: luchábamos contra la prohibición de reunión de jóvenes y apoyábamos causas sociales, como el zapatismo y otras luchas en México.

Esto fue medular en la historia de Maldita, del rock y de la cultura en México. Más tarde, la industria del espectáculo reconoció que existía un público, pero ese público y esos grupos habían surgido de manera totalmente autónoma, autogestiva e independiente.

Hoy parece que la cultura ocupa un papel más visible dentro de la política pública, con programas como México Canta o incluso medidas polémicas como la prohibición de narcocorridos por incitar a la violencia. ¿Cómo valoras estas políticas culturales en comparación con las décadas de los 80 y 90, cuando crecías en la escena alternativa?

Algo muy claro en nuestro discurso es la narrativa lírica, donde contamos historias del barrio y todas sus ramificaciones: historias de la calle, de amor y de lugares míticos de la noche, acompañadas por boleros, música ranchera y otros ritmos. Son narrativas que asumimos en nuestras composiciones.

En ese tono, no asumimos ni compartimos nada que tenga que ver con violencia, discriminación, homofobia o violencia contra la mujer. Por supuesto, tampoco alentamos a ningún género ni ninguna expresión de artistas que haga precisamente apología de ello. Creemos que ya hay suficiente violencia en el mundo, suficiente violencia en nuestro país, suficiente violencia institucional y de los países hegemónicos como para tenerla que replicar en nuestros conciertos. Nosotros vemos los conciertos como celebraciones de paz, celebraciones de la vida, pero por supuesto con conciencia.

Hoy en México se vive un cambio respecto a los 80 y 90, cuando había represión hacia los jóvenes, incluso por cómo se vestían o por reunirse. Ahora podemos expresarnos con conciencia y decir cosas positivas, creando un clima de paz en un entorno violento. Lanzar mensajes de paz, colectividad, trabajo comunitario y unión es nuestra manera de oponernos a la violencia y de promover valores positivos a través de la música y cualquier expresión cultural.

Fuisteis pioneros en internacionalizar sonidos mexicanos a través del ska, el punk o el rock. Hoy esa internacionalización viene sobre todo de la mano del regional mexicano y artistas como Peso Pluma o Carín León. ¿Cómo relacionas tu experiencia con la de esta nueva ola?

Sí hay artistas del regional mexicano que son muy populares, pero con los cuales no tenemos realmente una conexión ni un reflejo en su trabajo. Tampoco podemos pensar que México sea un país homogéneo; es muy grande y culturalmente muy diverso. En ese sentido, no nos sentimos reflejados ni cercanos a esos artistas, aunque respetamos su trabajo. Nosotros colaboramos con músicos y artistas con los que sentimos empatía y nos reflejamos mutuamente. Y eso no depende de su popularidad ni de lo comerciales o famosos que sean.

Estos artistas reflejan un momento muy particular de la cultura mexicana, y eso se ve en un núcleo de jóvenes muy diverso. En México no hay un grupo homogéneo: no todos escuchan los mismos géneros ni piensan igual, y eso se nota en los públicos y en las formas de acercarse a la música. El pensamiento no es homogéneo, los gustos no son homogéneos, y además hay muchos filtros que influyen: filtros culturales, de vivencias, musicales, idiosincrasias de cada quien, que de una u otra manera también marcan lo que escuchan y cómo lo reciben. Por eso para nosotros es importante trabajar con artistas con los que sentimos esa empatía y ese reflejo mutuo, porque ahí es donde realmente hay colaboración y conexión.

Artistas actuales como Zoé, Enjambre o José Madero, con los que he estado hace poco, coinciden en que al rock mexicano le cuesta más abrirse espacio en España que a otros géneros latinos. Ya en los años 60 figuras como Vicente Fernández habían penetrado con fuerza en la música popular española. ¿Por qué crees que el rock mexicano lo tiene más difícil en este mercado?

Creo que necesita un análisis más profundo, que quizá también correspondería a especialistas o al público en español. Tal vez ellos serían quienes podrían responder mejor. Con respecto a nosotros, sí tenemos un alcance con un público que está muy relacionado con el rock y con músicas que no son tan comerciales. Y eso es algo que también se ve en todo el mundo: hay música promovida desde las esferas de poder mediático, ya sean disqueras, editoriales o campañas publicitarias, con artistas prefabricados. Estos corresponden a ciertos géneros con una permanencia y volatilidad enormes, grupos prefabricados por un tiempo determinado, productos hechos para la venta.

El rock, en cambio, puede tener otras características: los grupos se crean más a nivel horizontal que vertical, y la lírica aborda temas que no son tan de consumo general ni básico. Eso quizá genera un público más determinado y comprometido. Pero tampoco creo que sea una pregunta que nosotros debamos responder como especialistas del mercado. Nuestro parámetro siempre ha sido otro: tocar, componer nuestra música y compartirla en distintos ámbitos que no son necesariamente comerciales, sino más culturales y horizontales.

Vuestro último disco de estudio data de 2009, aunque en 2022 publicasteis la canción Música Guerrera. ¿Por qué pasó tanto tiempo sin nuevo material discográfico? ¿Qué nos puedes contar de las composiciones en las que he podido leer que estáis trabajando ahora?

Han cambiado muchas cosas. Nuestro último disco, Circular Colectivo, ya fue producido fuera de la disquera Sony, que era con la que trabajábamos. Al terminar el contrato, decidimos seguir independientes, con un grupo independiente, porque así tenemos todo el control de nuestra autoría musical y de nuestra producción. Y hasta la fecha seguimos así por elección.

Lo que hemos estado haciendo es crear y tocar mucho. Hubo también cambios en la formación del grupo, y luego llegó la pandemia. Con la formación actual, básicamente estuvimos trabajando en temas nuevos y versiones de canciones que ya teníamos en nuestra discografía. Pero eso no significó que dejáramos de tocar o componer.

Ahora tenemos una gran lista de canciones para grabar, producir y trabajar. En 2025 acabamos de grabar una canción inédita, “Unidad y Movimiento”, y una versión de un tema de La Sonora Santanera, llamado “El Perfume de Gardenias”.

Nosotros tenemos nuestros propios tiempos de trabajo, que no coinciden con los tiempos comerciales de las disqueras. Por eso no queremos estar en ninguna transnacional: no queremos esa presión. Queremos decir nuestras cosas en el tiempo que nosotros decidimos, a través de nuestras canciones. Esa es la razón.

En estos 40 años, la industria musical se ha transformado radicalmente: de la época de los vinilos y los casetes a un presente dominado por redes sociales y plataformas de streaming que muchas veces convierten la música en un producto efímero. ¿Cómo vives estos cambios y qué mirada tienes sobre la música en la actualidad?

Los dispositivos de distribución de la música y la cultura han cambiado mucho en estos tiempos digitales. Las plataformas de streaming son los canales de difusión masivos, pero de una forma muy vertical, abusiva y monopolista. Bueno, obviamente lo reconocemos, estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, con el repunte del vinilo y de los casetes, de una forma más orgánica y pequeña, creemos que también hay un camino para seguir trabajando estos materiales como objetos de arte, atractivos para compartir de otra manera. Eso nos da la oportunidad de colaborar con distintos artistas a nivel gráfico de manera más libre y amplia. Por otro lado, también queremos aprovechar la tecnología que va surgiendo con los tiempos, dialogar con ella, pero siempre de una manera justa.

La mirada que tenemos sobre la música actualmente no ha cambiado en términos absolutos. Hay música muy popular que es malísima, hay música muy popular que es buena, y hay música mala que, ahorita, pensamos que está predominando. Esa música fue prefabricada, como siempre, compuesta más por consorcios que por creatividad real. Eso siempre ha sucedido, pero ahora se ha amplificado muchísimo más porque, globalmente, se consume de manera inmediata; antes tardaba más en conocerse, ahora no. También hay música que no es tan conocida y que es mala, y música que sí conocemos y que es muy buena. Lo que ha cambiado son los formatos de escucha: ahora tenemos que hurgar, a veces de manera detectivesca, y hasta en contra de los algoritmos, para salirnos de lo que nos imponen y poder escuchar otra música que nos atraiga, que nos enganche y que nos lleve a un consumo positivo y creativo.

Este año se cumplen 35 años de Circo (1991), un álbum clave que combinó ska, punk, bolero y son, entre otros estilos, en una propuesta que marcó el auge del mestizaje musical en América Latina y España. ¿Qué legado crees que dejó ese disco y cómo recuerdas el proceso de composición y grabación?

Efectivamente, este año estamos festejando los 35 años del disco El Circo, y ha sido una piedra angular en la carrera de Maldita, no porque sea mejor o peor que otros discos nuestros, sino por el alcance y la repercusión que tuvo en un momento determinado de la música y la cultura en México, Latinoamérica y a nivel mundial.

Este disco fue producto de lo que veníamos trabajando desde años antes, desde la creación de la banda, con una apuesta multicultural donde combinábamos distintas influencias musicales, desde ritmos mundiales y géneros clásicos hasta las músicas locales de nuestro país y del mundo. Todo esto surgió de nuestro ímpetu a finales de los 80s y principios de los 90s, escuchando música del mundo que era muy extraña y difícil de conseguir, pero que nos enganchaba poderosamente.

Hablamos de infinidad de músicas: desde la local, la ranchera, la regional mexicana, hasta las músicas latinoamericanas como el festejo peruano, la salsa, la cumbia, el merengue; y de otros rincones del mundo, como el rai argelino, la música africana, el flamenco español o la música de los Balcanes. También escuchábamos mucho a Pérez Prado, James Brown, bandas de funk, reggae y mucho más. Todo esto fue un caldo de cultivo para que, al hacer nuestra propia música, todas estas influencias estuvieran presentes. Así nació El Circo.

El disco refleja nuestra manera de representarnos, a través de esta música de fusión, el “rock mestizo” que alguna vez le llamaron. El proceso de composición era colectivo, en forma de jamming: alguien traía una idea, empezábamos a tocar y registrábamos lo que hacíamos en una grabadora pequeña. Después desmenuzábamos lo tocado, construíamos estructuras, y esas imágenes musicales nos sugerían también imágenes líricas, que completábamos con nuestras vivencias de barrio y nuestras posturas políticas y sociales. Así delineábamos las letras y probábamos las canciones en público antes de grabarlas.

El primer y segundo disco contaron con la producción de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, y fue una experiencia plena, creativa y llena de gozo, que recordamos con mucho cariño. Fue una parte fundamental de nuestro trabajo y también influyó en la forma en que produjimos los discos posteriores.

Sé que incluso llegaste a presentarte en Glastonbury en 1993, algo insólito para una banda mexicana de la época. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia y qué significó llevar tu propuesta a uno de los escenarios más importantes del mundo?

Nosotros nos presentamos en Glastonbury en los 90s, pero también en el Festival Gurten en Suiza, en el Roskilde de Dinamarca, en Arezzo Wave en Italia, el Espárrago Rock en España, el Rock am Ring en Alemania y Austria, y en varios otros festivales. Para nosotros fue una experiencia fundamental y muy enriquecedora.

En ese entonces estábamos en un circuito que ni siquiera dimensionábamos completamente. De estos festivales en nuestro país solo nos llegaban rumores, y cuando finalmente llegamos, el impacto fue increíble y positivo. Tocábamos en horarios adecuados para nosotros, no cerrábamos ni abríamos, pero estábamos al lado de artistas legendarios como Bob Dylan, Brian May, Madness, The Red Hot Chili Peppers, entre muchos otros que, en ese momento, solo conocíamos por revistas.

Aun así, tocábamos con el mismo carácter festivo y energía potente que siempre nos ha caracterizado. Los nervios naturales estaban ahí, pero nunca nos sentimos impactados por la fama de otros artistas; en el escenario nos sentíamos completamente iguales a cualquiera. Siempre hemos asumido, al subirnos a un escenario, que nuestro hambre es hacer lo que nos gusta y compartirlo con públicos distintos, sean pequeños, grandes o masivos.

Con el tiempo, esto se volvió algo natural, porque los conciertos y los festivales se convirtieron en constantes. En Latinoamérica, también en los 90s, empezaron a surgir conciertos masivos en México organizados por la comunidad estudiantil y cultural, como hablábamos antes. En ese sentido, fuimos parte de la construcción de lo que hoy es la industria del rock en México.

Y para cerrar: después de todo este camino, ¿qué significa para ti la música?

Significa mi vida, significa mi manera de comunicarme con el mundo a través de mis letras, de mi música y de mi forma de presentarme en el escenario. Es una actividad a la que le agradezco infinitamente todo lo que me ha dado, todas las vivencias que he tenido, la mayoría buenas. Como toda actividad humana, tiene sus claroscuros, pero todo ha sido de manera muy creativa, positiva y energética.

Ha sido una oportunidad maravillosa de poderme conectar con el mundo, de tender puentes, de transitar y acercarme a quien está del otro lado, para estrecharnos las manos y abrazarnos a través de este medio maravilloso que es la música.