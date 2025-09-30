Lo último:
Maud the Moth
Maud the Moth anuncia gira en octubre por España

Álvaro de Benito

Amaya López-Carromero, el alter ego humano detrás de Maud the Moth, visitará nuestro país el próximo mes en una amplia gira por salas. La artista madrileña residente en Escocia ofrecerá en sus citas un encuentro centrado en su última producción, The Distaff, aunque no dejará de lado el repaso por alguno de sus anteriores trabajos.

Tras su paso por Francia los días 20 y 21 de octubre, la agenda española comenzará en Barcelona el 22 del próximo mes (sala Vol) para después cerrar un total de nueve fechas, antes de finalizar, ya en noviembre, en Portugal.  Para la ocasión, Maud the Moth estará acompañada en sus conciertos por la franco-marroquí Sophia Djebel Rose o por el folk y el drone ambient de los sevillanos Doce Fuegos.

Maud the Moth y Sophia Djebel Rose actuarán en Sant Feliu de Guíxols, Atzavara Club, 23 de octubre; Zaragoza, Sala Arrebato, 24 de octubre; y Madrid, Sala Clamores, 25 de octubre. Posteriormente, Maud the Moth visitará Talavera de la Reina, La Fábrica, 26 de octubre, justo antes de unirse a Doce Fuegos en Gijón, La Münster, 28 de octubre; La Coruña, Acéfala, 29 de octubre; Santiago de Compostela, Doom Awaits, 30 de octubre; y Vigo, Radar Estudios, 31 de octubre.

 

