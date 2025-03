Amaya López-Carromero nunca deja indiferente. Su propuesta musical en solitario roza la catarsis permanente y el enfrentamiento a cualquier obstáculo que impida una completa sanación y fagocita en tal empresa a un oyente que, aunque cauto, debe saber a lo que se expone. Esa búsqueda permanente del vínculo entre el miedo, lo humano y lo atávico lleva a la madrileña a firmar un elepé lleno de pasajes de cierta penitencia y oscuridad, de búsqueda de límites que llevan a Maud the Moth, su alter ego, a plasmar con fuerza ese proceso.

The Distaff, su última creación, certifica, además, que su aceptación puede tener más seguidores en un mundo más acostumbrado a estas propuestas, donde la arrolladora presencia vocal e instrumental teje telas de araña entre escenarios de inquieta tranquilidad. Ahí están “Exuviae” u “O Rubor” o “Burial of the Patriarchs”, donde el piano y el teclado acompasan un camino de sorpresas y de delicada pauta vocal, pero también temas que abocan a inesperados enfrentamientos, como “Despeñaperros” o “Siphonopheres”.

Entre todos los capítulos de esta oscura fábula, “Fiat Lux” y “Kwisatz Haderach”, los dos que cierran el sendero, pueden presumir con su conjunción vocal, instrumental y percutiva, de consolidar esa identidad sonora, casi literaria, que consolida a Maud the Moth como una artista imprescindible de ese género difuso que encumbra la celebración de las sanaciones y que aboga por lo ancestral como nexo de unión de todas nuestras filias y, sobre todo, de nuestras fobias.

Escucha Maud the Moth – The Distaff