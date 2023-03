Entrevistamos a Smile, que presentan ‘Rayo Verde’

Smile vuelven con su primer disco en castellano. La banda de Getxo liderada por el británico John Franks publica Rayo Verde, donde la belleza y la capacidad sanadora de la naturaleza, la esperanza, el amor y el mar son algunos de los temas que inspiran el ecléctico sonido de sus canciones. Siguen anclados en ese pop brillante y alegre como denominador común, sin cerrarse a cambios de estilo. Lo están presentando en una gira que de momento pasará por Valencia (11 de marzo), León (14 de abril), Oviedo (15 de abril), Madrid (5 de mayo), Bilbao (6 de mayo), Cabanillas del Campo (Guadalajara – 19 de mayo) y San Sebastián (9 de junio) .

Aprovechamos para hablar con Franks para abordar las novedades de Smile, su nuevo sonido y la presente gira en la que volverán a hacernos bailar y sonreír con su luminosa propuesta.

«En el mercado nacional desde hace mucho tiempo hay muy pocas bandas que canten en inglés y les vaya bien»

¿Por qué decidisteis publicar vuestro nuevo álbum en castellano?

En el mercado nacional desde hace mucho tiempo hay muy pocas bandas que canten en inglés y les vaya bien. Sin duda ese ha sido uno de los motivos que nos han animado a dar el paso. Un cambio así puede resultar desastroso, como les ha ocurrido a tantas bandas, pero en nuestro caso la respuesta ha sido muy positiva y nuestros temas en castellano ya están a la cabeza como los más escuchados en las plataformas digitales.

«Pum Pum Pum», del EP I’m Gonna Keep On Standing Up, fue el primer tema en nuestro idioma, del que ya han pasado 4 años. Finalmente vuelve a aparecer en este disco. ¿Era el puente entre una etapa y otra?

Esa fue la primera canción que lanzamos en castellano y estábamos muy expectantes de cómo iba a funcionar.

No fue nada fácil porque la canción nació en inglés, y hacer una versión en castellano que nos gustara nos costó muchísimo tiempo. La traducción literal sonaba fatal, y no era capaz de imaginarme otra temática en la canción. Finalmente fue nuestro productor Antonio Garamendi el que consiguió hacerlo durante unas vacaciones en Filipinas, tumbado en la playa.

La respuesta de la gente fue muy buena y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que teníamos que hacer el cambio de idioma definitivamente.

Siguiendo con esto John Franks, eres inglés y tu manera natural de hablar y componer es el inglés. Para muchos músicos españoles que empiezan les resulta más sencillo componer y cantar en inglés. Tú haces el viaje contrario ¿Cuál te ha parecido la mayor dificultad de pasar al español?

A nivel artístico suponía un reto: salvo un disco de Mocedades que se coló en la discografía de mis padres, apenas he tenido referentes en castellano y al principio se me hacía muy difícil componer. Tocar en festivales y girar con bandas nacionales me ha ayudado a familiarizarme con el idioma, y ahora me encuentro muy cómodo.

Oyendo tus canciones a lo largo de los años vemos a los grandes tótems del pop clásico de los 60. ¿Cuál ha sido tu inspiración para buscar vuestro sonido en castellano?

En este disco hemos querido recuperar el sonido más orgánico que teníamos en «OUT OF SEASON», y a nivel de producción intentar que los sonidos y la instrumentación te lleven al mismo lugar que la melodía y la temática.

Somos muy melómanos y seguramente nuestro sonido sea una mezcla de todos los grupos que nos gustan.

¿Cuál es el origen del título «Rayo Verde»?

«El rayo verde tiene la virtud de hacer que aquel que lo ha visto no pueda jamás equivocarse en las cosas del corazón; su aparición destruye las ilusiones y las mentiras; y el que ha tenido la dicha de verlo solo una vez, ya puede ver claro en su corazón, y en el de los demás. […] Si existe el verde en el paraíso, no puede ser más que este verde, que es, sin duda, el verdadero verde de la esperanza y del amor». (Julio Verne)

Ojalá tuviéramos las mismas capacidades que el Rayo Verde, imagínate cambiar la palabra «visto» por «escuchado» en este texto, «el rayo verde tiene la virtud de hacer que todo aquel que lo haya escuchado…». Sería como un sueño.

Nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con el mar, con la esperanza y con el sol como metáfora de lo positivo. Si juntas estas tres cosas con un mensaje tan potente como el del Rayo Verde, pienso que no hay nada que nos pueda representar más en cuanto a lo que somos y lo que queremos transmitir.

¿Cómo ha sido el proceso de composición y producción del álbum?

Componer es la parte más fácil, producir y cerrar las canciones es lo que más nos cuesta. Conseguir que todo esté equilibrado y en su sitio, que suene potente, la elección de los instrumentos… Se dice que las canciones no se acaban, se abandonan, y nosotros somos un claro ejemplo de ello.

Son tantas las opciones a la hora de escoger cómo quieres producir una canción que se hace muy complicado decidirte por una.

¿Qué canciones del nuevo álbum consideras las más representativas de su sonido y por qué?

Siempre hemos sido muy eclécticos a la hora de componer y hay canciones muy diferentes en todos nuestros discos, pero todas nos representan y forman parte de Smile.

¿Cómo describiríais vuestra música y cómo ha evolucionado con respecto a los anteriores trabajos?

Con cada disco hemos ido evolucionando y cambiando según las canciones y lo que nos apetecía hacer. Rayo Verde sí que pudiera ser una mezcla de nuestros cuatro discos anteriores.

La temática y el mensaje sí que se han mantenido en todos nuestros trabajos y es quizás lo que más nos distingue como banda.

¿Qué tal están funcionando las canciones en directo?

Estamos emocionados, la gente se sabe las canciones y las cantan con nosotros.

Incluso cuando hemos tocado alguna canción nueva que la gente no se sabía, enseguida notas cómo la comunicación es directa gracias al idioma, y les entra mucho más fácil y rápido. Con el inglés eso no nos pasaba.

Foto Smile: Antón Uribe