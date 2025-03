Entrevistamos a Tangerine Dream, que nos visitan

Tangerine Dream avanzan inexorablemente por su última etapa de la que se cumple una década. El deceso de Edgar Froese podría haber puesto punto y final a uno de los proyectos más fundamentales de la música electrónica y clave para entender su desarrollo desde finales de los creativos años 60, pero el conjunto alemán pareciera tener la doble misión de perpetuar la memoria y de seguir desarrollando una personalidad evolucionada dentro del peso de la historia.

El trío nos visitará este mes, una nueva oportunidad para ser testigos de esos nuevos pasos, pero antes charlamos con Thorsten Quaeschning para desgranar las impresiones y pensamientos que, alrededor de la formación y de su presente, tiene quien ha liderado Tangerine Dream los últimos años.

«Esperamos que todo lo que hacemos se alinee con el espíritu de Tangerine Dream, y estamos entusiasmados por seguir desarrollando esta dirección nosotros mismos»

Por estas fechas se han cumplido diez años de la muerte de Edgar Froese y parece oportuno que la primera pregunta sea en su memoria. ¿Cómo ha vivido Tangerine Dream esta década de ausencia del alma mater del proyecto?

Tras el trágico fallecimiento de Edgar, al principio, teníamos dudas, por supuesto. Dudas sobre cómo recibiría la gente y el público a la banda sin él. Sin embargo, estamos muy comprometidos con seguir la filosofía y el concepto de Tangerine Dream sin convertirlo en un museo. Es un honor increíble y realmente reconfortante ver que nuestro público nos ha seguido siendo fiel, y que hemos ganado nuevos oyentes por el camino. Tuvimos la suerte de embarcarnos en la gira más larga de la historia de Tangerine Dream, actuando en Estados Unidos, Canadá, toda Europa, Reino Unido, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica y, por supuesto, aquí en Alemania, y estamos agradecidos por seguir expresando nuestras ideas y emociones a través de nuestra música y entusiasmados con todo lo que nos espera.

Hace poco también se cumplieron veinte años desde que te uniste a Tangerine Dream como sucesor elegido por Froese. Obviamente, desde el punto de vista que comentas de seguir con la filosofía, pero con cierta evolución, este movimiento fue clave para entender el proyecto ahora. ¿Cómo fue tu aprendizaje con Froese y cómo has visto tu evolución desde entonces?

Fui increíblemente afortunado al tener la oportunidad de aprender sobre música electrónica con el que probablemente haya sido el mejor profesor en este campo, a pesar de que la música electrónica no era mi objetivo principal ni el estilo que perseguía en profundidad en aquel momento. Edgar me enseñó a programar secuenciadores por pasos y sonidos y compartió muchos de los principios y conceptos que había desarrollado a lo largo de años de experiencia. Me explicó estas cosas de una forma que nos ayudó a establecer un lenguaje común, lo cual no siempre es fácil en música, ya que cada uno describe los sonidos de forma diferente. Pero después de todos estos años, creo que funcionó muy bien, al menos desde mi punto de vista. Edgar no fue sólo un maestro en música, sino también un mentor en muchos aspectos personales de la vida. Eso es algo verdaderamente especial porque, al menos en mi vida, sinceramente sólo permito que me critiquen muy pocas personas. Para poder aceptar las críticas como bienintencionadas y constructivas hace falta una amistad muy estrecha. Espero poder seguir aprendiendo cada día, ya sea en la música, en la vida o en asuntos mundanos como los negocios. Nunca pedí asumir este papel ni dije que quería hacerlo. Afortunadamente, o para mi asombrado deleite, ese fue el deseo de Edgar. En ese sentido, fue simplemente otra tarea que me encomendó el maestro, mi maestro.

Bianca Froese-Acquaye, la viuda de Edgar, mantiene una estrecha relación con la banda, trabajando muy próxima a ti y entiendo que haciendo presente el espíritu de Edgar. ¿Cómo valoráis su labor dentro de la dinámica de la banda?

Bianca actúa como nuestra mánager para Tangerine Dream y también es una parte integral del proceso creativo, especialmente como pintora, contribuyendo a los diseños de las portadas de los nuevos álbumes. Es maravilloso trabajar en un equipo que conocemos desde hace tanto tiempo. Al haber pasado los primeros doce o catorce años, medio año cada año, viviendo en casa de Edgar y Bianca, tuve la suerte de formar parte de un entorno social muy agradable y solidario.

Te preguntaba antes por esa nueva dirección, y lo del “museo” me ha parecido una metáfora muy acertada. ¿Crees que la esencia de Froese continúa como legado en la música de Tangerine Dream o bajo tu dirección ha ido tomando un camino de evolución muy diferente?

El concepto de y para Tangerine Dream, es decir, las reglas para la creación sonora, los procesos musicales y las estructuras, así como las escalas, las claves y las curvas de tensión dinámica y armónica dentro de la música, forman una parte significativa tanto de las composiciones antiguas como de las nuevas. La idea detrás de la actual iteración de Tangerine Dream era volver a la música electrónica impulsada por secuenciadores, centrándonos principalmente en los instrumentos electrónicos. Cuando se utilizaban violines o guitarras, el objetivo era incorporarlos de una forma menos convencional. Por esta razón, era importante cambiar la formación en 2014. Esperamos que todo lo que hacemos se alinee con el espíritu de Tangerine Dream, y estamos entusiasmados por seguir desarrollando esta dirección nosotros mismos.

Volviendo un poco a la génesis de esta nueva dirección, y como apuntabas, hubo cierto ruido y dudas en torno a la decisión de continuar con Tangerine Dream tras el fallecimiento de Froese con miembros del núcleo que, en comparación con la trayectoria temporal de la compañía, no habían estado presentes por razones obvias en su génesis. ¿Qué puedes decir a todo ese público que se mostró escéptico sobre la decisión de seguir adelante?

Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, incluso si se considera parte de una «formación original». Por desgracia, ninguno de los miembros de Tenjin-Ji, los miembros fundadores o los músicos que participaron en el primer álbum siguen con nosotros hoy en día. Incluso Steve Schroyder nunca ha expresado nada negativo o escéptico sobre nosotros. En cuanto a los demás, tienen derecho a opinar. Sin embargo, afortunadamente, el impacto de estas opiniones en nuestro trabajo es insignificante.

Vuestro último álbum, más allá de las bandas sonoras posteriores que compusisteis, fue Raum (Eastgate/Kscope, 2022), un trabajo construido a partir de archivos, anotaciones y pruebas que Froese había ido atesorando entre 1977. Esto podría ser una prueba irrefutable de que, aunque ya no esté con nosotros, Froese sigue presente.

En Raum incorporamos algunas melodías que Edgar había escrito para esta fase de Tangerine Dream. La diferencia con el enfoque que adoptamos en Quantum Gate (Kscope Eastgate, 2017) fue bastante significativa, ya que utilizamos arreglos, bocetos, progresiones de acordes y melodías de Edgar, y escribimos partes de la música antes, después o incluso trabajamos verticalmente añadiendo melodías a su material. Aunque sólo habían pasado unos pocos años, hubo algunos avances tecnológicos en software que nos permitían hacer cambios casi imperceptibles en las melodías en términos de tempo y tonalidad, incluso para material polifónico. Esto nos permitía procesar las pistas de Edgar como si, por ejemplo, hubiera compuesto una melodía específicamente para una estructura de acordes que nosotros habíamos escrito. Todavía hay muchísimos discos duros llenos de material de Edgar, y es nuestra intención seguir incorporando sus composiciones y melodías a nuestros álbumes en el futuro.

Hablabas antes de la incorporación de los violines. El trabajo de violín de Hoshiko Yamane enlaza con algunas etapas tempranas de Tangerine Dream, y evoca ciertos pasajes casi arquetípicos, además de aportar una bienvenida profundidad en las texturas actuales. ¿Cómo es el proceso compositivo actual con el resto de los miembros?

En Raum tuvimos una situación, en parte, impuesta externamente, ya que fue durante el periodo de covid, pero también tuvimos el lujo de poder centrarnos como trío en la misma habitación durante un largo periodo en la producción y composición del nuevo álbum. Durante ese proceso, empezamos a permitir que cada miembro escribiera sus partes individualmente, juntos en la misma habitación, pero sin notas escritas de antemano, digamos, como con Hoshiko, como ocurría en los álbumes anteriores. Este enfoque también nos permitió incorporar a nuestro proceso compositivo la experiencia adquirida en nuestras composiciones en tiempo real, que llamamos «sesiones», interpretadas en directo sobre el escenario. La idea para futuras composiciones, y la dirección hacia la que nos gustaría evolucionar ligeramente, es centrarnos en la confianza de las melodías individualmente distintas, decidiendo resaltarlas en lugar de confiar demasiado en la superposición de sonidos. Yo lo describiría como creer en la estructura, la frecuencia y la curva tonal del sonido real. Además, nuestro objetivo es seguir aprovechando los puntos fuertes individuales de cada miembro de la banda de la mejor manera posible.

Tangerine Dream ha estado siempre muy activa en la composición de bandas sonoras y, en los últimos años, concretamente, en la de Three O’Clock High y, sobre todo, en la de Strange Behaviour. Me gustaría saber si el acercamiento a los trabajos de encargo tiene muchos límites desde el punto de vista creativo o si, por el contrario, son oportunidades para seguir experimentando y creciendo.

Las bandas sonoras siempre han sido una parte importante del trabajo de Tangerine Dream. Películas como Legend, de Tom Cruise, The Keep, Thief, Risky Business, Sorcerer, e incluso adaptaciones de música de películas, como la del gran videojuego Grand Theft Auto V (GTA 5) —para el que compusimos 35 horas de música— son a la vez una aventura y una grata oportunidad para aprender y adaptar nuevos flujos de trabajo y procedimientos. La creación de música para efectos visuales, ya sea para un videojuego o una película, siempre debe estar al servicio de la imagen. Nuestro objetivo es seguir trabajando en este campo, permitiendo que lo que se ve y, a veces, incluso lo que se insinúa, crezca en simbiosis con nuestra música.

Hace un par de años salió a la venta The Bootleg Box Set Vol. 2 (Cherry Red Records, 2022), siete álbumes grabados en directo. ¿Qué importancia tienen las actuaciones en directo para la formación actual de Tangerine Dream?

Los directos son la oportunidad más inmediata de conectar con el público. En los últimos años, nuestros conciertos han consistido en el llamado set principal, en el que tocamos piezas de álbumes de los años 70, 80 y de este milenio, con especial atención a nuestros discos más recientes. La segunda parte del concierto es lo que llamamos composición en tiempo real, o sesión. Al principio de esta, acordamos una clave y un tempo, sincronizamos nuestros instrumentos, secuenciadores y ordenadores, y nos dejamos guiar e inspirar por el día, el entorno y el público. Aunque la música no es totalmente libre, ya que nos ceñimos a escalas y a ciertos acuerdos, y prefiero no utilizar el término «improvisación». Para mí, la improvisación sugiere una especie de juego de memoria a escala de jazz sin rumbo, que no es lo que hacemos. Una composición en tiempo real para Tangerine Dream es música creada en el momento. Suelen ser los momentos más profundos para nosotros, pero también los de mayor riesgo, ya que no hay red de seguridad y dependemos por completo de nuestra capacidad para generar nuevas ideas en ese preciso instante. Sin embargo, ser un trío lo hace más fácil, ya que siempre nos apoyamos mutuamente. Realmente disfrutamos y esperamos con ilusión esta parte del concierto, y hasta ahora, nunca nos ha defraudado.

En breve comenzaréis en España vuestra gira, donde ya tenéis cuatro fechas reservadas para vuestro público. ¿Hay alguna motivación que no conozcamos para que nuestro país sea el escenario del arranque de esta esperada gira Continuum 2025?

Estamos muy emocionados de volver a España este mes de marzo. España siempre ha sido un lugar maravilloso para actuar, con un público muy activo y entusiasta. Encaja perfectamente en nuestra agenda y estamos deseando que lleguen estos conciertos y, por supuesto, todos los próximos conciertos en España y más allá. Hacer giras y actuar en directo son los momentos que esperamos con más ilusión mientras pasamos tiempo en el estudio y en la sala de ensayo.

Por cierto, entiendo que la denominación de Continuum no es casual y encierra una declaración de intenciones, ¿no?

El nombre Continuum, como esperamos que sean todos los nombres de nuestros álbumes y giras, no está elegido al azar. La idea que hay detrás refleja el significado de la propia palabra, y también hay un tema con este nombre en nuestro último álbum, Raum. Es una palabra que se entiende en todo el mundo, tiene un sonido precioso y representa el concepto y la filosofía de que siempre continuaremos, o al menos tenemos la intención de hacerlo. Nuestro objetivo es hacer de la música y la filosofía de Tangerine Dream una experiencia para nuestro público y oyentes, y llamar la atención sobre ello.

Próximos conciertos de Tangerine Dream

Tangerine Dream estarán el 29 de marzo a Granada (Sala Manuel de Falla, Palacio de Congresos), el 31 de marzo a València (Teatro La Rambleta), el 1 de abril a Madrid (Teatro Circo Price) y el 2 de abril a Barcelona (Paral.lel 62).

Las entradas están disponibles en este enlace.