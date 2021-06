Entrevistamos al dj J. Polli que acaba de remezclar a Rigoberta Bandini

El Dj y remixer español, J.Polli, residente en Austin, lleva tiempo trabajando y remezclando bandas y productores de la talla de The XX, Jain, Metric, Foster The People, o la actual Rigoberta Bandini. En su intento por acercar artistas de este nivel a las pistas de baile, sus producciones esconden un trabajo meticuloso y elegante, que respeta el original y le concede una pátina única, dispuesta a hacernos vibrar en otros contextos. Este es el caso reciente del track “Too Many Drugs“, el emblemático tema de Rigoberta Bandini, que en manos de J.Polli, consigue llevarnos a otra dimensión.

Hemos aprovechado para hablar con él en exclusiva para Muzikalia, y esta ha sido el resultado.

“Podría haber cogido el camino fácil, contratar un productor y dedicarle todo el tiempo al hype y redes sociales pero sinceramente no es mi estilo aunque lo respeto”

¿Podrías contarnos brevemente quién eres y cómo comenzaste tu aventura musical?

En mi DNI pone que me llamo Francisco Javier pero el 99’9% me conoce como Polli (Incluso en mi casa). Natural de Madroñera un pueblo de la Extremadura profunda, y actualmente viviendo en Austin, Texas.

Desde que era muy joven he estado ligado a la música, empecé poniendo CD’s en un bar de mi pueblo, más tarde me trasladé a Madrid donde empecé a ver a Djs como Amable, Eme Dj o David Kano y esto sumado a que mi hermano tenia unos reproductores y una mesa en casa, pues una cosa llevó a la otra y cuando me di cuenta ya estaba grabando sesiones y subiéndolas a Soundcloud.

¿Qué sonidos te han atraído desde siempre?

Empezando escuchando mucho rock urbano (Extremoduro, Barricada, Sinkope…) pero poco a poco empecé a abrir mi espectro adentrándome en géneros como la electrónica, indie o disco

¿Cuánto ha cambiado tu forma de trabajar las producciones desde que empezaste hasta ahora?

Si comparamos mis primeros edit o remixes con los que he sacado recientemente, creo que hay bastante diferencia. Para mí la clave ha sido trabajar con la gente adecuada y formarme con verdaderos profesionales. He tenido la suerte de formarme con gente de la talla de Pablo Blanco, Simone, Arkademode, Anthonius o David Van Bylen.

Podría haber cogido el camino fácil, contratar un productor y dedicarle todo el tiempo al hype y redes sociales pero sinceramente no es mi estilo aunque lo respeto.

¿Cómo decidiste embarcarte en el remix de una artista como Rigoberta Bandini?

Normalmente cuando me decido a realizar un remix es por que escucho el tema por primera vez y mi cabeza empieza a pensar: ‘esto necesita un remix’ y eso fue lo que pasó cuando escuche ‘too many drugs’ en una story de Instagram.

¿Qué has querido aportar al remix y cómo te gustaría que se recibiera?

El tema original de por sí ya es un temazo, pero le faltaba ese empujoncito para poder darle cabida en una sesión de DJ sin perder su esencia original. Espero que tenga buena acogida, y que ahora que se esta empezando a reactivar la escena pueda sonar en clubs o festivales.

¿Qué es lo que más admiras de una artista como Rigoberta?

Me gusta mucho las letras de las canciones, con ese Spanglish y los sonidos sencillos pero super pegadizos.

Parece que muchos productores remixean artistas internacionales y no caen en el talento que tenemos en España.

¿Cómo percibes esta situación?

Al menos en el circulo en el que yo me muevo creo que esto no pasa demasiado. En España tenemos grandes remixers, véase Van Bylen, Kano, Buffetlibre entre otros, y si checkeas su catálogo el 90% son de artistas nacionales. Es verdad que cuando haces un remix de una banda o artista internacional , en ingles sobretodo, estas expuesto a mucho mas público.

¿Qué más artistas te gustaría remixear?

Nacionales me gustaría por ejemplo El Columpio Asesino o Mujeres por ejemplo e internacionales bandas como Disclosure, Gusgus o Interpol.

Pero definitivamente lo que más me motivaría seria empezar a producir algún remix oficial más, muchas veces no puedes sacar todo el rendimiento que quisieras sin tener los stems del tema original.

¿En qué más proyectos andas metido?

Actualmente estoy terminando dos edits nuevos que saldrán muy pronto y también estoy trabajando en un ep bajo mi aka Robin Boot.