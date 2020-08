Entrevistamos al dúo Volver

Volver nació en 2016 y ahora lo único que desean es volver muy pronto a los escenarios para seguir disfrutando de lo que más les gusta. Este dúo de indie-pop electrónico, Miriam Ruiz y Luis Montoro nos regalaron durante este confinamiento “Lodeayer” en versión acústica. Y esta conversación donde nos confiesan sus deseos y cómo están pasando estos tiempos tan complicados.

“Nos encantaría una versión con Delaporte aunque tendríamos que entrenar durante un año para conseguir la energía de Sandra en directo”

¿Cómo nació Volver? ¿Cómo os conocisteis?

Miriam: Yo entré de cantante en el grupo que tenía Luis (que no tenía nada que ver con el estilo que hacemos ahora y él era el batería). Se puede decir que Volver nació el día en el que Luis cogió su acústica y decidimos cantar una canción los dos juntos. Le cogimos el gustillo y seguimos subiendo covers y covers hasta que decidimos empezar a componer temas propios.

¿A que os dedicabais antes de empezar con el grupo?

Miriam: Yo llevaba poquito tiempo trabajando de profesora de confección y patronaje y en mis ratos libres daba conciertos e iba a micros abiertos con mi proyecto personal.

Luis: Yo era batería en una banda de pop-punk…

¿Cómo os definiríais en una palabra?

“Electromágicos”

Desde 2016, ¿en qué ha cambiado Volver?

Miriam: ¿En el color de pelo? jajaja. Yo creo que en estos años hemos escuchado mucha música nueva que nos ha ayudado mucho a saber el camino que nos gustaría llevar (aunque eso creo que aún no lo sabemos y nos parece bueno, es guay no dejar de experimentar nunca)

¿Cómo veis la situación actual del panorama musical?

¿Ahora mismo? Por un lado el tema de no poder dar conciertos es muy duro y no solo para los músicos, ya sabemos que hay muchísima gente detrás de cada festival, evento y concierto por pequeño que sea. Por otro lado, con los conciertos que se están haciendo desde las distintas redes sociales también te puedes dar a conocer y están siendo una buena plataforma para descubrir a grupos y artistas que antes no conocías, se está creando mucha piña con esto y es muy bonito.

¿Cómo os está afectando el COVID-19?

Mucho teletrabajo y bipolaridad. Hay días que te sientes la persona más productiva del mundo y otros días en los que no quieres salir de la cama, imaginamos que un poco como todo el mundo.

¿Habéis tenido que cancelar muchos eventos?

Justo estos meses los habíamos dejado para preparar los temas nuevos y no hemos tenido que cancelar nada. En verano sí teníamos cosillas…

Acabáis de sacar “Lo de ayer”. ¿Qué significado tiene esta canción? Parece un “quiero y no puedo olvidar a alguien”.

Es más bien un “podría haber sido algo muy bonito pero las has cagado tantas veces que… bye”

¿Qué sorpresas tenéis preparadas para este 2020?

Pues por ahora lo que seguro podemos hacer es sacar nuevos temas. Esperemos que con sus correspondientes videoclips chachis.

¿Qué mensaje os gustaría lanzar a través de vuestra música?

Yo creo que siempre predomina un mensaje nostálgico pero no triste. Nos gustaría sobre todo despertar cosas bonitas en quien nos escucha.

Desde donde partís para empezar a componer. ¿Primero melodía y luego letra? ¿Cómo es vuestro proceso de composición?

La verdad es que no tenemos un proceso fijo de composición, hay temas que empiezan con una melodía a la que luego se le pone letra y al revés. Y hay algunos que empiezan desde su versión acústica y luego la producimos y otras que empezamos ya sentados en el ordenador probando soniditos y ritmos.

¿Con qué sueña Volver?

Ahora mismo, con volver a los escenarios ya seríamos los más felices del mundo. Aparte de eso, hacer feliz a la gente con tu música, transmitir, ponerles los pelos de punta porque se sienten identificados con tus temas creo que es el sueño de todo artista.

¿Os veis haciendo una colaboración con Delaporte?

¡Hombre!! Por supuesto, les admiramos mucho como artistas y como personas. Eso sí, tendríamos que entrenar al menos durante un año para seguir la energía de Sandra en directo.

¿Con quién os encantaría hacer una colaboración?

Twenty One Pilots, 1975, LANY, Billie Eillish. Soñar es gratis… (risas).

¿Objetivo a corto y largo plazo?

A corto plazo, como hemos dicho antes, tocar en cualquier sitio. Y a largo plazo, sacar nuestro primer disco que ya va siendo hora.

¿En qué festival os gustaría estar?

Al Mad Cool le tenemos un cariño especial, también nos encantaría repetir en DCODE y otro que no nos perdemos ya que Luis es de allí, es el Low… así que estaría muy bien vivirlo desde el escenario.

¿Un mensaje en tiempos de coronavirus?

Pues que paciencia, mucha fuerza y que cuando todo esto pase nos van a faltar conciertos y festivales a los que ir.