Entrevistamos a Fernanda Arrau

Fernanda Arrau, DJ, productora y capitana del sello United Colors of Rhythm, lleva ya una temporada actuando y haciendo vibrar las convenciones de todo género musical electrónico en las pistas de baile. Ecléctica y llena de vitalidad, se mueve entre el pasado y presente con soltura y elegancia. Los recursos de esta singular artista son inagotables. Como DJ, aspira siempre a poder pinchar para un público abierto de mente, sin fijaciones por un género en concreto, ni acostumbrado a tener filias y fobias pasajeras según sople el beat del momento. Como productora, juega y retuerce los sonidos hasta sacarles todos los colores.

Tenemos el honor de compartir unos minutos con ella, para hablar sobre trayectoria, proyectos, y, sobre todo, de su música.

“La música tiene narrativa, tiempos y diferentes segmentos, también hay que lograr poder contar esa historia y que se logre trasmitir”

Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo ha empezado tu día?

Hola, pues bien, ha empezado con un pan con palta (aguacate) para variar, y de ahí al estudio. Estos días he aprovechado para avanzar en mis cosas y seguir aprendiendo. También han sido días de reflexión.

¿Qué es lo que más te gusta hacer antes de ponerte manos a la obra? ¿Tienes algún pequeño ritual inicial?

Un vaso de Coca-Cola Zero y un cigarro jejejeje.



Cuando empiezas a trabajar, ¿sueles echar a menudo la vista atrás a tus anteriores trabajos?

No, para nada, cada track es único e irrepetible, no hay referencias pasadas es lo que va saliendo de forma espontánea mientras estoy creando.

¿Cómo nació tu sello United Colors Of Rhythm? ¿Tuviste muy claro al principio qué sonido que- rías o lo fuiste construyendo por el camino?

UCOR nace de la necesidad de formar un colectivo con artistas visuales y musicales, con la idea de poder expandir nuestros trabajos.

El sonido estaba claro desde un comienzo, pero ha mutado a algo más ecléctico y divertido.

Trabajando en United Colors of Rhythm, ¿has tenido alguna mala decisión o tropiezo, que te haya llevado a replantear si continuar o no adelante con el trabajo?

Hasta el momento no, es un sello pequeño y trabajamos cosas puntuales por que requiere mu- cho trabajo, entonces trabajamos con artistas profesionales que nos hacen el trabajo grato y los resultados son óptimos.

También ya he formado un equipo de trabajo de gente muy guay que me ayuda a lograr los objetivos de cada lanzamiento.

¿Y en tus producciones?

En mis producciones es mas complicado, por que el proceso de crear es complejo, se trabaja con más gente en algunos aspectos (mezcla en algunos casos o mastering) y eso hace que en- tres en discusiones o que los resultados no sean los que buscas al principio, pero como te co- mentaba anteriormente, al tener un equipo ya consolidado, es mas fácil por que ya saben los resultados que buscas.

¿Cuánto piensas que ha evolucionado tu sonido desde que empezaste?

Enormemente y seguirá siendo así, ya que soy una persona inquieta y que busca diferentes ritmos y sonidos, estoy constantemente reinventándome.

¿En qué te fijas a la hora de dar forma a tu sonido? ¿Dónde sueles poner el acento?

En los ritmos y bajos, esos son mis pilares en mis producciones, luego voy por las capas más armónicas y los detalles.

¿Qué nos puedes contar del último release en United Colors, con el dj y productor argentino Gabriel Ferreira: Azimut?

Es un lanzamiento muy interesante, Gabriel tiene un sonido muy especial, el cual me encanta. Cuenta con la colaboración de dos artistas chilenos, Russell y Persona, que contribuyeron con los remixs.

¿Hay algún track del disco que sientas predilección?

Dance (original mix) y la versión de Russell.

Si tu sonido pudiéramos expresarlo de otra manera, mediante una referencia o forma específica, ¿cómo sería? ¿A qué se parecía o cuál sería su referencia más directa?

Esta palabra me define totalmente : “Ecléctico” también “Divertido” y “Fresco”

Cuando ves o lees una narración, ya sea en cine, literatura… ¿en qué te fijas? ¿Qué es lo que más te atrae de una historia?

En el cine me fijo más en el guion y como le acompaña la narrativa visual. También la música y la fotografía son complementos importantes a la hora de darle énfasis a es- tos puntos.

Si estas 4 cosas se llevan bien acabo, se logran un película que impresiona a quien la ve.

Esta fijación en estos detalles, ¿intentas de alguna forma extrapolarlos a tu música?

La música tiene narrativa, tiempos y diferentes segmentos, también hay que lograr poder contar esa historia y que se logre trasmitir a todos, no es tarea fácil pero si se logra, notarás que a muchos les gustara tu trabajo.

¿Os te llegado a afectar creativamente el confinamiento?

No mucho, pero a ratos una se queda entrapada con la idea y es bueno dejarla descansar un día o pedir opiniones externas para recibir feedback y así poder seguir avanzando.

Muchas veces no damos la importancia que se merecen a esos momentos “vacíos”, cuando no llegamos a ninguna resolución creativa, y divagamos de un sitio a otro, haciendo otras cosas. ¿Qué cosas te gustan hacer cuando no das con el click creativo?

Me gusta jugar a la play, también compartir con mi pareja o ver alguna serie. Básicamente irme del estudio y hacer algo diferente que me divierta.

¿Te gustaría compartir algún set?

Claro, este set me gusta mucho como quedó, fue para el lanzamiento de radio Pirotecnia (radio del sello Pirotecnia)

¿Qué es lo más aprecias de este set?

La diversidad de estilos de música y que te lleva a un viaje.

Se puede escuchar en la casa y sobre todo mientras cocinas o en una cena

¿Qué te hace feliz?

La música, crear, mi estudio, el amor y la libertad. ¿Podéis contarnos algo sobre tus próximos proyectos?

Se vienen 2 Eps nuevos, uno de ellos esta casi listo, es de 4 canciones.

El siguiente es con un querido amigo, “Balam”, productor y gran artista, vamos a montar un proyecto musical donde lanzaremos nuestro primer Ep este año, pronto daremos mas información.