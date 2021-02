Entrevistamos a Ramos Dual & Yul Navarro y estrenamos su nuevo vídeo

Presentamos el proyecto cordobés Ramos Dual & Yul Navarro, que después de una trayectoria creando una atmósfera sucia de techno, punk, lo-fi y mucho terror de serie Z, vuelven ahora con “Somos Visita”, su último trabajo, que consolida un sonido que va a dar mucho de qué hablar,

Hola Ramos y Yul, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo esta situación de la pandemia con vuestro trabajo?

Hola, estamos muy bien. La pandemia la estamos viviendo con desconcierto, nunca mejor dicho, porque no tenemos conciertos; como espectadores, como si fuera una serie de Black Mirror, con momentos de indagación, inconformismo, crítica, incertidumbre, conspiranoia…pero, por suerte no nos ha tocado vivir ningún caso grave cercano y vivimos el día a día del mejor modo posible, sin drama ni negatividad, disfrutando de lo que somos y tenemos.

¿Tenéis esperanza?

Supongo que inconscientemente sí, pero no hemos pensado en ello con profundidad, la situación nos inspira para componer, hacer trabajo de laboratorio, y aún no estamos desesperados por tocar en un escenario, quizá si llega el momento en que despierte la actividad musical en directo, entonces, nos entrarán las ganas y nos daremos cuenta de que lo echábamos de menos, pero ahora mismo vivimos el presente con lo que hay.

¿Cómo y dónde nace ´Somos Visita´? ¿Por qué decidisteis dar un giro hacia el industrial, el glitch y el beat marcado? ¿Es una representación también de vuestro estado de ánimo marcado por este caótico presente?

Somos Visita nace en el estudio ático Yul’s House en Utrera, donde vivimos, basado en un ritmo de batería muy marcado y con un matiz marcial que había grabado desde hace bastante tiempo.

No consideramos que sea tal giro, pues la variedad forma parte de nuestro proyecto, en el álbum anterior ya teníamos mucho de industrial, actualmente los singles anteriores son diferentes entre ellos, y ahora este tercero también difiere de éstos. El giro intencionado se da en el vídeo, es autoeditado, bastante doméstico, con lo poco que sabemos manejar y porque no tenemos un duro, entonces le hemos dado más protagonismo al contenido que a la forma o técnica. Sí que hemos contado con la obra iconográfica de Jon Saunders para la primera parte pues nos atrae muchísimo y tiene mucha relación con la letra de SOMOS VISITA, así que le pedimos permiso y nos lo concedió.

Representa una parte oscura de nuestra percepción sobre la humanidad actual, la sociedad industrializada, consumista, y la voracidad monstruosa de este mega-depredador en que se ha convertido el ser humano.

¿Cómo fue vuestro proceso creativo?

Ramos Dual: Es bastante lento, de hecho en 2019 este tema ya tenía vida, pero lo destruyo, reformo y reconstruyo muchas veces, casi de modo obsesivo hasta que estoy satisfecho. Yo lo compongo y grabo todo.

Yul: yo voy escuchando fragmentos de fondo hasta que Ramos un día de repente y sin avisar me pone a grabar voces. Luego ensayamos toda la instrumentación para los conciertos.

Ramos Dual: y ahí es donde Yul introduce cambios acordes con su personalidad que consiguen que en directo ofrezcamos versiones no estrictamente fieles al álbum.

¿Qué habéis aprendido del uno y el otro en este trabajo?

Yul: la libertad con la que compone Ramos Dual, y su método, disciplina y persistencia.

Ramos Dual: la intuición, visión del espectador, enraizamiento y seguridad de ideas con las que Yul me ayuda a no elevarme tanto a las nubes y no perder el contacto con Tierra.

Si pudierais definir vuestro sonido con alguna referencia: película, personaje, objeto, etc., ¿cómo sería?

Mr. Robot, Good Night Brooklyn, V de Vendetta, Black Pus, Digital Delay, Theremin, Ruido, Distorsión, Grita libertad, Jon Saunders, Lo-fi, Independencia, Underground, Batería, Arrebato de Iván Zulueta, Lole y Manuel, García Lorca,

Antisistema, Tolstói, Leiria Saudade, Berlín, Lämpara, Lise Bourbeau, John Welwood, Mother! de Aronofsky, Ludwig Love, Mueran Humanos, N.I.N., Alquimia, Punk, Apocalypsis Opus, Diálogos del Despertar.

¿En qué más proyectos estáis metidos?

Ramos Dual: yo no paro de hacer música de estilos diferentes. En mi canal youtube muestro varios álbumes abiertos a los que voy añadiendo mis composiciones y además de este disco con Yul pienso sacar otro en solitario muy diferente a lo que hago con ella. También soy el baterista de la banda de rock Beggar’s House y suelo colaborar como multimúsico con el artista polifacético Lämpara

¿Podríais decirnos unas frases finales de sabiduría?

Ramos Dual: jajaja, sabiduría poca, además ahora se pueden encontrar instrucciones para una vida mejor hasta en las tazas y en los azucarillos del desayuno. Sinceramente no me veo capacitado para decir nada, que cada uno viva como mejor pueda. Bueno, eso sí, leer para mí está muy bien, escuchar a los niños pequeños, asomarse a la naturaleza y observar a los animales.

Yul Navarro: La frase que da título a este nuevo vídeo da para abrir un interesante debate y me gusta para despedir la entrevista, así que : NO NOS VAMOS A QUEDAR, SÓLO ESTAMOS DE VISITA.