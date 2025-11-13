Escucha a Cervatana, nuevo proyecto de dos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba
Dandy Piranha y Machete, miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, se unen a Frank Sánchez, tour manager de la banda, en un nuevo proyecto llamado Cervatana, en el que exploran influencias con ecos de Justice, Fat Dog o Prodigy.
El proyecto nace con la ambición de postularse como un detonador de nuevas corrientes sonoras y su primer tema es «Cap. IV La Bomba», que se sitúa dentro de una narrativa futurista: un ser híbrido entre humano e inteligencia artificial despierta en un planeta devastado, donde no queda rastro de humanidad.
En este capítulo, la criatura corre impulsada por una urgencia visceral, mientras una luz en su frente parpadea con intensidad creciente. Una metáfora perfecta del pulso que recorre esta canción.
El tema ha sido co-producido por la banda y Jordi Gil en Sputnik Recording Studios, y el máster ha corrido a cargo de Brian Lucey (Magic Garden Mastering), quien ha trabajado con bandas como The Black Keys, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Royal Blood o Marilyn Manson, entre otros proyectos de renombre internacional.
El lanzamiento de esta presentación de Cervatana viene acompañado de un videoclip, dirigido por Paula Rubio.