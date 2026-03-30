Cervatana

Cervatana estrenan 'Cap II: Amaltea IX'

Cervatana presenta “Cap II: Amaltea IX”, tercer adelanto de su proyecto conceptual y una nueva pieza clave para entender el universo narrativo de este supergrupo formado por miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y KELIA.

Tras el impacto de “Cap. IV La Bomba” y el tono más introspectivo de “Cap. III – Metis”, la banda introduce aquí a su antagonista y nos sitúa en un planeta oscuro y devastado, articulando una crítica a la avaricia humana a través de una estética distópica y un relato de ciencia ficción cada vez más definido.

En lo musical, el tema despliega una estructura cambiante que acompaña su narrativa, transitando desde pasajes de dark ambient hacia territorios de trip-hop industrial y desembocando en una explosión de ritmos jungle, guitarras y sintetizadores, con influencias reconocibles de Massive Attack, Prodigy o Burial.

Producido junto a Jordi Gil en Sputnik Recording Studios, el single llega acompañado de un videoclip conceptual que amplía su imaginario visual y refuerza la idea de “disco infinito”, un debut en el que todas las canciones estarán conectadas formando un bucle continuo.

Escucha ‘Cap II: Amaltea IX’ de Cervatana

Cervatana
13 de noviembre de 2025
Escucha a Cervatana, nuevo proyecto de dos Derby Motoreta's Burrito Kachimba
Cactus foto
31 de marzo de 2026
El grupo valenciano Cactus nos presenta su nuevo disco canción a canción
placebo
31 de marzo de 2026
Placebo avanzan su disco de canciones reimaginadas con 'Bruise Pristine'
Tigre y Diamante
31 de marzo de 2026
Muñeca Rusa y Tigre y Diamante se unen en 'Un buen momento'
White Denim
31 de marzo de 2026
White Denim nos visitarán el próximo septiembre
Cosechadora Universal
31 de marzo de 2026
Libro: Cosechadora Universal de John Darnielle (Aristas Martínez)
The Wombats
31 de marzo de 2026
The Wombats presentarán su nuevo disco en Barcelona
Aiko el Grupo
30 de marzo de 2026
Aiko el grupo vuelven en 'Modo sigilo'
Margarita quebrada
30 de marzo de 2026
Margarita Quebrada avanzan su nuevo disco con '2U'
Cervatana
30 de marzo de 2026
Cervatana estrenan 'Cap II: Amaltea IX'
Sr Chinarro
30 de marzo de 2026
Sr. Chinarro nos muestran la versión actualizada de 'Quiromántico'
30 de marzo de 2026
El reto de fotografiar un concierto (y cómo superarlo)
30 de marzo de 2026
Bella Festival 2026 llega con Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca y más
TIENDA