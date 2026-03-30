Cervatana estrenan 'Cap II: Amaltea IX'

Cervatana presenta “Cap II: Amaltea IX”, tercer adelanto de su proyecto conceptual y una nueva pieza clave para entender el universo narrativo de este supergrupo formado por miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y KELIA.

Tras el impacto de “Cap. IV La Bomba” y el tono más introspectivo de “Cap. III – Metis”, la banda introduce aquí a su antagonista y nos sitúa en un planeta oscuro y devastado, articulando una crítica a la avaricia humana a través de una estética distópica y un relato de ciencia ficción cada vez más definido.

En lo musical, el tema despliega una estructura cambiante que acompaña su narrativa, transitando desde pasajes de dark ambient hacia territorios de trip-hop industrial y desembocando en una explosión de ritmos jungle, guitarras y sintetizadores, con influencias reconocibles de Massive Attack, Prodigy o Burial.

Producido junto a Jordi Gil en Sputnik Recording Studios, el single llega acompañado de un videoclip conceptual que amplía su imaginario visual y refuerza la idea de “disco infinito”, un debut en el que todas las canciones estarán conectadas formando un bucle continuo.

Escucha ‘Cap II: Amaltea IX’ de Cervatana