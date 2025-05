Laia Cartró es una cantautora de Sant Sadurní d’Anoia, que empezó a tocar la guitarra y a componer a los 13 años de manera autodidacta. Con el tiempo y sus estancias en Inglaterra y Estados Unidos terminó encontrando su identidad musical.

Por trazar algunas conexiones, su obra se acerca a la de músicos como Bill Callahan, Bonnie “Prince” Billy o Andrew Bird aunque su voz también le conecta con los The Sundays de Harriet Wheeler.

Este mismo mes el sello Cielos Estrellados ha publicado su disco de debut The Way In, una colección de canciones íntimas y emocionantes que hablan sobre la fugacidad de la vida y del sentido de ésta.

El disco fue grabado entre 2023 y 2024 con un océano de distancia: voces y guitarra acústica fueron grabadas por la cantautora en la bodega de su casa de Sant Sadurní, mientras el productor Magí Batalla llevó a cabo la creación y grabación de los arreglos, producción, mezcla y máster en su propio estudio: Estudio U en São Paulo, Brasil.

Escucha el debut de Laia Cartró, ‘The Way In’