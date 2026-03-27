Escucha el disco de debut de Azul Totale

Azul Totale es el proyecto de música lo-fi del periodista Enrique Zamorano. Su álbum debut consiste en siete canciones grabadas de forma artesanal y compuestas desde enero de 2025 hasta enero de 2026 en su dormitorio de Madrid. Algunas de ellas fueron interpretadas en casas de amigos, en una galería fotográfica de Valladolid o en un carmen del Albaicín de Granada. Por ello, más que una presentación musical, este álbum representa una síntesis de todas esas experiencias vitales y musicales acontecidas a lo largo de todo 2025.

Influido por el ruidismo de músicos como Jefre Cantu Ledesma o Yellow Swans, Azul Totale busca en el deterioro del soporte y los fallos de la máquina de grabación (desde una cinta de cassette hasta el propio Ableton) el colchón sonoro sobre el que aposentar melodías discretas, swells de ambient y frases enviadas por audios de WhatsApp.

<a href="https://non-transparent.bandcamp.com/album/azul-totale">Azul Totale de Azul Totale</a>

El resultado es un collage de sonidos imperfectos, cuando no una lluvia de ruido estático y electricidad, que habla de una tristeza generacional con textura shoegaze. Todo ello realizado a partir de pedales de efectos para la guitarra, grabaciones de campo y samplers de voz de muy baja fidelidad.

Masterizado por Null Master en los Estudios T37 de Madrid y publicado por el sello de ambient Non-Transparent del también músico Tasio Rey. El álbum ha sido lanzado junto a un videoclip del tema “La nada a nadie”, realizado por Fernando Briones. El diseño de portada está realizado por José Salas a partir de una fotografía de Diego Vicente Martín.