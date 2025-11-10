Escucha el nuevo disco de Montana Stomp

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Montana Stomp es un grupo zaragozano que debutó con un disco homónimo a finales de 2022. Está formado por Susana Colt (voz), Óscar Díez (guitarra), Adrián Garcés (batería), Beto Foronda (bajo) y Josete Meléndez (teclados). Su sonido muestra influencias del Southern Rock americano y del British Blues, resultando en una propuesta que también tiene puntos en común con el Hard Rock de los 70. Sus riffs afilados y ritmos portentosos, aderezados con una potente voz, resultan especialmente arrolladores en directo.

El pasado viernes Montana Stomp lanzaron su segundo álbum, The Horse And The Hill. Un disco con sabor a carretera que se abre precisamente con «Rock and roll wheels», canción que suena a motor ronroneante. «Maybe that day» muestra su otra faceta, la que les hace deslizarse por el blues rock más sosegado y elegante. «Big blind special» está a medio camino de las dos anteriores, con toques de hard rock 70s en una especie de híbrido británico-norteamericano.

«Unbroken» es el tema más emotivo del álbum, la típica balada rockera que pone los pelos de punta. Además con ese teclado que ya hemos escuchado en las canciones anteriores pero que aquí dispara unos riffs medio psicodélicos de lo más interesantes. La canción que da título al álbum, «The horse and the hill», comparte con «Unbroken» su temática de resistencia y redención ante las adversidades. Aquí la voz de Susana suena especialmente desgarrada y poderosa.

No hay tema de relleno ni bajones a lo largo del disco. Las tres últimas canciones, «Bad choices», «Bourbon call» y «Troubled sinner» repiten de alguna forma esquemas ya escuchados en el resto del álbum, pero cada una con personalidad propia y destacable. La combinación entre hard rock y country de «Bourbon call», encajonada entre sus potentes vecinas antes mencionadas, le da un toque de suavidad y distinción a ese final de disco. Un disco que hará las delicias de quienes amen estos sonidos pantanosos, sureños, el amancebamiento del country rock con otros géneros más duros.

A continuación puedes escuchar The Horse And The Hill, el segundo álbum de Montana Stomp.

(Foto: Rafa Rubiales)