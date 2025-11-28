Escucha el primer álbum del peruano Ohmar con H

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El indie rock latinoamericano sigue creciendo en matices y nuevas voces, y desde Perú, Ohmar con H emerge con un disco que combina ternura, ruido y un deseo sincero de existir. Margo y las Pequeñas Galaxias es su primer álbum, un manifiesto emocional de ocho canciones donde las guitarras y la nostalgia conviven sin miedo a la vulnerabilidad. Producido junto a Catenaria Discos, el álbum traza un mapa sonoro de crecimiento, pérdida y reconciliación con uno mismo.

Ohmar parte desde lo íntimo: su gata Margo —que inspiró el nombre del disco— y la soledad de los procesos creativos fueron el punto de partida para construir un universo donde el indie punk y el noise se entrelazan con letras que miran de frente al desamor, la juventud y el paso del tiempo. Canciones como “Perdedor” o “En la oscuridad” cargan esa melancolía ruidosa que evoca a bandas como El Mató o Little Jesus, pero con un pulso emocional propio que late desde Lima hacia cualquier habitación donde alguien busque sanar con guitarras.

El disco también funciona como una carta de presentación hacia una nueva identidad: más arriesgada, más libre y con una producción que equilibra crudeza y precisión. Con mezclas a cargo de Renzo Galessio y José Becerra, y el acompañamiento de músicos como Enzo Pastor y Alejandro Martínez Ruiz, Margo y las Pequeñas Galaxias suena cálido y cercano, con esa honestidad que hace falta en la música independiente actual.

Con el respaldo de Catenaria Discos y una visión que apunta hacia colaboraciones con artistas de México y Arequipa, Ohmar con H se proyecta como una de las voces jóvenes más genuinas del circuito indie latino. Su álbum no busca deslumbrar con artificios, sino acompañar en silencio, como lo hace una canción que se queda sonando mucho después de que termina.

Y aquí tienes Margo y Las Pequeñas Galaxias, el primer álbum de Ohmar con H, para que lo escuches al completo.