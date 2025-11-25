Escucha el segundo disco de Hippie Johnny
Hippie Johnny es el proyecto del músico y periodista musical Jon Bilbao. Un proyecto que arranca hace ya más de una década cuando, tras militar en distintas grupos de garage, punk, stoner o rock n roll, publicó su disco de debut Say It From the Roof. En aquel disco abrazaba estilos más folk, con predominio de los sonidos acústicos. Algo que se repite en su segundo álbum, un trabajo que ha tenido que esperar once años y que finalmente salió hace un par de meses. Su título es Where Is The Grey? y fue grabado en apenas un par de días en los Estudios Bregel de Meruelo.
Where Is The Grey? incluye catorce canciones que, como hemos comentado, se basan en su mayoría en el sonido de la guitarra acústica tocada por Jon. No obstante, un buen número de ellas cuentan con la participación de Iñigo Bregel tocando batería, bajo, teclado, guitarra eléctrica, sintetizador y haciendo coros. Moviéndose entre el folk y el rock, combinando ambos estilos y acariciando también el rock sureño, se trata de un disco evocador y deudor de los mejores sonidos de aquellas latitudes.
Entre el Neil Young acústico más áspero y recordando en ciertos momentos a gente como John Cougar o incluso Tom Petty, las canciones se van sucediendo saltando de lo eléctrico a lo acústico, con una maravilla instrumental titulada «Farewell to Tano Jao (on a Sunday with spaghetti and a film)» que parte el disco casi por la mitad. Tanto en los temas en los que solo escuchamos a Jon con su guitarra, como en los que parece sonar una banda de cinco o seis miembros, Hippie Johnny despacha con solvencia este homenaje a un género, o a varios, que nos ha dado muchos momentos de alegría. Acariciando con suavidad las palabras o escupiéndolas con agresividad, el trabajo vocal es también digno de mención.
Como sencillo se publicó, unos días antes del lanzamiento del disco, la canción que le da nombre, «Where is the grey?». Una canción que está entre las más destacadas del álbum y que llama a volver a apreciar los matices que siempre hay entre el blanco y el negro, si uno sabe dónde y cómo buscar.
A continuación puedes escuchar al completo el segundo álbum de Hippie Johnny, Where Is The Grey? Disponible en Spotify y también en su página de Bandcamp.