Escucha el segundo LP de KEAX

KEAX es un grupo bilbaíno de música alternativa formado en el año 2021. Sus componentes son Aitor del Escobal, Iñigo Martinez y Gaizka Azcuénaga. En su música, básicamente electrónica y en muchas ocasiones instrumental, muestran influencias del synth pop clásico y también de bandas más recientes como LCD Soundsystem o Ratatat. En 2022 publicaron su primer álbum, La Vida Líquida. Un disco con diez canciones que incluía «Interrupción», tema que contó con la colaboración de Cristina Martínez (El Columpio Asesino) y formó parte de la BSO de la serie Reina Roja dirigida por Koldo Serra.

Este otoño KEAX han publicado su segundo álbum de estudio, Un Paseo Aleatorio. Un disco cuya temática gira alrededor de la importancia del cuidado de la salud mental. Para este nuevo trabajo KEAX ha contado con la colaboración del polifacético artista Asier Etxeandia, de Deu Txakartegi (cantante en su momento de We Are Standard) y también de la actriz Raketa Brokobitx, quienes ponen voz a tres de los once temas que integran el disco. Un Paseo Aleatorio ha sido grabado y producido en los estudios El Tigre de la mano de Jon Aguirrezabalga y Xabier Eguia. Además han contado con otros colaboradores habituales: el escultor y grabador Baroja Collet creando la portada del álbum a través de sus collages; Susana F. Miravalles y Guillermo Julián de la productora Calle Falsa 123 con los visuales de su nuevo directo, y Iñaki Gonzalez “Fortun” gestionando sus redes.

Este segundo álbum de KEAX es principalmente instrumental salvo las participaciones vocales antes mencionadas. Su sonido es en ocasiones denso e intenso, con múltiples capas superpuestas que confieren profundidad a las canciones. Otras veces suenan más líquidos, burbujeantes y misteriosos. Hay algunas canciones donde parecen remontarse al synth pop primigenio y no es difícil escuchar algún eco a Giorgio Moroder o Kraftwerk, con teclados que emiten riffs repetitivos y reconocibles. Ellos mismos nos confirman que las múltiples capas, los ritmos y las texturas utilizadas, buscan ofrecer una experiencia inmersiva. Una experiencia que en sus directos se ve amplificada por la proyección de visuales que le dan a todo el conjunto un carácter psicodélico y particular.

A continuación puedes sumergirte en los sonidos de KEAX y de este su segundo LP, Un Paseo Aleatorio.

