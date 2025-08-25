Escucha otro avance de Soulwax
El pasado mes te confirmábamos la publicación del nuevo disco de Soulwax, que llega siete años después de la que fue su última entrega, Essential (Deewee/[PIAS]).
El dúo belga formado por los hermanos Stephen y David Dewaele, lanzarán All Systems Are Lying el próximo 17 de octubre. Un trabajo del que nos cuentan: “Es un espejo fracturado que se muestra ante la sociedad moderna al borde del abismo, donde la verdad se distorsiona con filtros, algoritmos y ruido”.
Un álbum que ha venido anticipado por las canciones «All Systems Are Lying» y «Run Free» y que ahora suma «New Earth Time», un tema impulsado por sintetizadores, batería en directo y una melodía vocal que se integra a la perfección con las texturas.