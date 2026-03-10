Escucha Solar, el nuevo disco de Vikxie

Vikxie es un músico madrileño que inició su trayectoria musical en el grupo Malahierba como cantante y guitarrista, acompañado de Leiva a la batería, Pitu a la guitarra y Miguel Miranda al bajo. Tras pasar unos años en Inglaterra, en 2009 se lanzó en solitario con el disco Con La Suerte En Los Talones. Desde entonces ha publicado seis discos de estudio. Allá por el mes de noviembre te avanzamos «Eclipse solar», una canción que entonces estrenamos en Muzikalia y con la que avanzaba su séptimo álbum, previsto para 2026.

Ese álbum ya ha llegado y se titula Solar. Un disco con una cuidada producción, trabajadas atmósferas, enérgico y a la vez sensible. Una dualidad que se refleja en la música, donde los estribillos directos conviven con una narrativa reflexiva.

Solar, el nuevo álbum de Vikxie, contiene canciones que hablan de transformación, de cicatrices convertidas en aprendizaje y de la necesidad de avanzar incluso cuando el terreno es incierto. Para ello echa mano del lenguaje sonoro del rock, aunque con algunos toques de electrónica y matices que acercan una música añeja como esta a las nuevas generaciones. Jóvenes que podrán identificarse con unas canciones que buscan conectar con sus vidas y sus preocupaciones. En Solar hay rock, pero también funk o lo que podríamos llamar música indie actual.

Aquí puedes escuchar Solar, el nuevo disco de Vikxie.

Vikxie estará presentando sus nuevas canciones el próximo 28 de marzo en el Café Teatro de Valladolid, y el 30 de abril en la Sala Clamores de Madrid (entradas en este enlace).