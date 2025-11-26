Estrenamos el nuevo vídeo de Vikxie

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Vikxie es un músico madrileño que inició su trayectoria musical en el grupo Malahierba como cantante y guitarrista, acompañado de Leiva a la batería, Pitu a la guitarra y Miguel Miranda al bajo. Tras pasar unos años en Inglaterra, en 2009 se lanzó en solitario con el disco Con La Suerte En Los Talones. Desde entonces ha publicado seis discos de estudio. En 2026 está previsto que lance el séptimo.

Como segundo avance de su nuevo disco, Vikxie lanza como sencillo la canción «Eclipse solar». Un tema que critica con ironía algunos aspectos del negocio musical. Una reflexión honesta sobre las expectativas, las promesas que se evaporan y los caminos que todo músico aprende a interpretar con el tiempo. «Eclipse solar» ha sido compuesta, grabada, producida y mezclada íntegramente por el propio artista.

Siempre inconformista y creativo, Vikxie abre una nueva etapa con su nuevo trabajo en la que combina la fuerza de las guitarras con melodías pegadizas y su particular sensibilidad.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el vídeo del nuevo sencillo de Vikxie, «Eclipse solar».